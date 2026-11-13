Centro Especializado em Reabilitação de Vilhena reforça disponibilidade de vagas para Gastroenterologia no Cone Sul

Por Semcom

Publicada em 13/11/2026 às 14h49

O Centro Especializado em Reabilitação (CER) de Vilhena informa que estão disponíveis aproximadamente 100 vagas mensais para consultas na especialidade de Gastroenterologia, destinadas à população dos municípios do Cone Sul do estado.

Os pacientes que necessitam de atendimento devem procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) de referência do seu bairro, onde receberão as orientações necessárias para solicitar o encaminhamento e dar andamento ao processo de regulação da consulta.

A gastroenterologia é a especialidade médica responsável pela avaliação, diagnóstico e acompanhamento de doenças relacionadas ao sistema digestivo. Entre as condições que podem necessitar de avaliação especializada estão gastrite, refluxo, úlceras estomacais, diarreia e constipação intestinal crônicas, diverticulite, dores abdominais recorrentes e presença de sangue ou muco nas fezes, além de outras alterações gastrointestinais.

Além da disponibilidade de vagas, o CER também reforça a importância de manter telefone, endereço e demais informações cadastrais atualizadas na rede pública de saúde.

A orientação é necessária porque, em muitos casos, a regulação encontra dificuldades para entrar em contato com os pacientes e comunicar o agendamento das consultas, devido a números incorretos ou desatualizados. Essa situação pode resultar na perda da oportunidade de atendimento e comprometer o aproveitamento das consultas disponíveis, que poderiam beneficiar outras pessoas que aguardam na fila.

Por isso, mesmo quem já possui cadastro na rede pública deve verificar se seus dados permanecem corretos, garantindo que possa ser localizado quando houver o agendamento.