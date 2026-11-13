PF atua contra fraudes em benefícios assistenciais em Rondônia

Por PF/RO

Publicada em 13/11/2026 às 13h40

Porto Velho/RO. A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (13/11), a Operação Asclépio, com o objetivo de combater fraudes na reativação indevida de benefícios assistenciais pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão em Porto Velho, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal em Rondônia. Na ação, foram apreendidos aparelhos eletrônicos e mídias digitais, os quais serão submetidos à perícia.

A investigação começou a partir de ocorrência registrada na Polícia Civil de Goiás e de informações encaminhadas pelo INSS sobre irregularidades na reativação de um benefício assistencial cessado havia mais de 14 anos. Segundo as apurações, o benefício foi transferido de uma agência do INSS em Goiás para Porto Velho, e a forma de pagamento foi alterada para que os valores passassem a ser creditados na conta bancária de um terceiro, que passou a figurar como investigado. A ação provocou prejuízo aos cofres públicos estimado em R$ 72 mil.

O investigado poderá responder pelo crime de estelionato praticado contra entidade de direito público.