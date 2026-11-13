Jardins de chuva ampliam ações de combate aos alagamentos em Porto Velho

Por Thaís Alves

Publicada em 13/11/2026 às 11h29

DRENAGEM URBANA

13 de novembro de 202609:52

Porto Velho já conta com quatro jardins de chuva implantados em diferentes pontos da cidade e estuda a criação de novas unidades para ampliar a absorção da água da chuva e reduzir os impactos dos alagamentos.

Em meio aos desafios provocados pelas fortes chuvas, essas estruturas surgem como uma alternativa sustentável para melhorar a drenagem urbana e diminuir o acúmulo de água nas ruas. A proposta é utilizar soluções inspiradas nos processos naturais para complementar o sistema convencional de escoamento.

As quatro estruturas estão localizadas em pontos estratégicos da capital: no cruzamento da avenida Alexandre Guimarães com a rua Ari Marcos; no encontro da rua Ari Marcos com a avenida Rio de Janeiro; na rua Cipriano Gurgel; e no cruzamento das ruas Abacateiro com Algodoeiro.

Os jardins funcionam como pequenas áreas de infiltração. Diferentemente das superfícies impermeabilizadas, esses espaços permitem que parte da água da chuva penetre no solo, contribuindo para diminuir o volume que escoa pelas vias e sobrecarrega o sistema de drenagem.

A proposta é aproveitar os processos naturais como parte da solução. Os jardins ajudam a reter temporariamente a água e favorecem sua absorção pelo solo, tornando-se aliados no enfrentamento dos problemas de alagamento.

MAIS SOLUÇÕES

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), também estuda a implantação de novos jardins de chuva em outros pontos da capital, ampliando o uso dessa alternativa sustentável.

O prefeito Léo Moraes destacou que a adoção de soluções sustentáveis contribui para preparar a cidade para o período chuvoso e reduzir os impactos dos alagamentos.

“Estamos buscando alternativas para melhorar a drenagem de Porto Velho e enfrentar os problemas históricos provocados pelas chuvas. Os jardins de chuva são soluções que unem infraestrutura e sustentabilidade, aproveitando os recursos naturais para melhorar o escoamento da água e trazer benefícios para a população. Nosso objetivo é ampliar essas iniciativas e preparar a cidade para o futuro”.

A iniciativa integra um conjunto de medidas desenvolvidas pela Seinfra para melhorar o escoamento das águas pluviais e reduzir os transtornos provocados pelas chuvas.

O secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, destacou a importância dessas estruturas para complementar as ações de drenagem urbana.

“Os jardins de chuva são soluções sustentáveis que contribuem para melhorar a drenagem urbana, permitindo que parte da água seja absorvida pelo solo”, destacou.

Além da implantação dos jardins, as equipes da Prefeitura seguem atuando em serviços de drenagem, limpeza de canais, ruas, galerias e bueiros, além de outras intervenções necessárias para garantir o fluxo adequado da água e evitar obstruções.

Com diferentes frentes de trabalho, a Prefeitura busca fortalecer a infraestrutura urbana e reduzir os impactos das chuvas. As ações combinam planejamento, intervenções de drenagem e soluções sustentáveis para preparar Porto Velho para o período chuvoso.