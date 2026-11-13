Amistoso da Seleção Brasileira; Copa do Mundo feminina; Tabelinha Rondoniense ...

Por João Rafael Costa

Publicada em 13/11/2026 às 11h18

Amistoso da Seleção Brasileira e Copa do Mundo feminina. No Tabelinha: Brasileiro de Karatê, quadras de vôlei em Vilhena e olimpíada em Jaru.

Versatilidade de Andrey na data FIFA e regras do sorteio da Copa do Mundo Feminina.

Amistoso - De olho no futuro da Seleção Brasileira, Andrey vive um novo momento sob o comando de Carlo Ancelotti. Após a frustração de ficar fora da última Copa do Mundo, o volante de 22 anos do Manchester United celebrou a sequência de convocações e ressaltou sua versatilidade para atuar como primeiro volante ou mais avançado no meio-campo.

Direto de Singapura, o jogador também comemorou o reencontro com os ex-companheiros de base do Vasco, Marlon Gomes e Rayan, destacando a leveza do ambiente. A Amarelinha entra em campo neste sábado (14), às 6h15 (de Brasília), contra o Japão, e encara Singapura na terça-feira (17), às 6h.

Copa do Mundo - A contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 ganhou um novo capítulo. A Fifa divulgou as regras oficiais do sorteio dos grupos, que será realizado no dia 11 de dezembro, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. Como país-sede, o Brasil já está garantido como cabeça de chave na posição A1.

Com 32 seleções divididas em quatro potes pelo ranking da Fifa — incluindo três vagas da repescagem —, o torneio já tem os primeiros passos da Amarelinha definidos: a Seleção estreia no Maracanã (24 de junho) e depois joga na Arena Itaquera (29 de junho) e no Mané Garrincha (4 de julho).

Tabelinha Rondoniense

Seleção de karatê em Brasília, complexo da AVV e inscrições em Jaru.

Karatê - O karatê de Rondônia está pronto para brilhar no cenário nacional! Na próxima terça-feira (17), uma delegação com 90 integrantes embarca rumo a Brasília (DF) para disputar o Campeonato Brasileiro de Karatê CNKB, que ocorre entre os dias 19 e 22 de novembro e reúne cerca de 1.500 atletas.

Representando sete municípios do estado e comandada pelo técnico Nychollas Matos, a equipe busca o pódio e vagas classificatórias para o Mundial de 2028. Com apoio da FRKE, Sejucel e emenda parlamentar, os atletas viajam com inscrições e uniformes garantidos para representar RO.

Vilhena - O voleibol de Vilhena ganhou um reforço de peso! A Associação Vilhenense de Voleibol (AVV) inaugurou um novo complexo esportivo com três quadras de areia durante a I Copa AVV de Vôlei de Praia, realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro com atletas de Rondônia e Mato Grosso.

A entrega oficial contou com autoridades locais e homenagens pela viabilização da obra, que vai ampliar o atendimento aos praticantes e sediar grandes eventos. Sem descanso, a AVV já se prepara para receber a XXI Copa AVV de Voleibol, entre 20 e 22 de novembro, reunindo mais de 600 atletas da região.

Jaru - O esporte de Jaru vai ferver. A Prefeitura, por meio da Semecelt, abriu as inscrições para a histórica 1ª Olimpíada Jaruense, que será realizada entre os dias 27 de novembro e 6 de dezembro. A competição contará com cinco modalidades: handebol, vôlei de quadra e vôlei de praia (masculino e feminino), além de futevôlei e xadrez (categorias mistas).

Os interessados têm até o dia 18 de novembro para garantir vaga. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (69) 99958-7932 ou presencialmente na sede da Semecelt, no Estádio Municipal Leal Chapelão.