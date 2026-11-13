Deputado Alan Queiroz solicita substituição de ponte no bairro Santa Felicidade, em Alta Floresta d’Oeste

Por Ian Machado

Publicada em 13/11/2026 às 10h46

O deputado estadual Alan Queiroz (PL) apresentou indicação ao Governo de Rondônia solicitando a substituição urgente de uma ponte de madeira localizada no cruzamento da Avenida Alta Floresta com a Rua Fortaleza, no bairro Santa Felicidade, em Alta Floresta d’Oeste. A proposta encaminhada à Casa Civil e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER/RO) prevê a instalação de uma estrutura de tubo metálico corrugado tipo ARMCO.

A solicitação considera as condições precárias da atual ponte, que apresenta tábuas deterioradas e comprometidas, oferecendo riscos aos moradores e motoristas que utilizam diariamente a passagem. A estrutura é um importante acesso entre um novo bairro e o restante do município.

Atualmente, mais de 60 residências dependem dessa ligação. A deterioração da ponte representa o risco de interrupção do tráfego e de isolamento das famílias, dificultando o acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e atendimento de emergência.

Segurança e mobilidade

Na indicação, Alan Queiroz destaca que a substituição por uma estrutura metálica tipo ARMCO, dimensionada conforme estudos técnicos, poderá oferecer maior durabilidade, segurança e melhores condições de trafegabilidade. A solução também deverá considerar o escoamento adequado das águas, prevenindo problemas estruturais e garantindo melhores condições de mobilidade para a comunidade.

O parlamentar ressalta a urgência da intervenção para evitar que as condições da ponte comprometam ainda mais o deslocamento dos moradores.

“Estamos falando de mais de 60 famílias que dependem dessa passagem para chegar ao restante da cidade. Não podemos esperar que a situação se agrave e que essas pessoas fiquem isoladas. Estamos solicitando uma solução que ofereça segurança e melhores condições de acesso para toda a comunidade”, destaca Alan Queiroz.

A indicação solicita que o Governo de Rondônia, por meio do DER/RO, adote as providências necessárias para viabilizar a substituição da estrutura. A medida busca prevenir acidentes, garantir o acesso seguro dos moradores e melhorar a infraestrutura urbana de Alta Floresta d’Oeste.