AROM mantém inscrições abertas para encontro que já reúne 273 participantes de 44 municípios de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 10h05

As inscrições para o 3º Encontro de Prefeitos, Secretários e Vereadores de Rondônia continuam abertas. Organizado pela Associação Rondoniense de Municípios (AROM), o evento já contabiliza 273 participantes cadastrados, representando 44 dos 52 municípios rondonienses. A programação será realizada nos dias 17 e 18 de novembro, no auditório da Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho.

De acordo com o levantamento atualizado pela entidade às 20h08 de quinta-feira (12), os servidores lideram o número de inscrições, com 97 participantes. Na sequência aparecem 59 secretários e 54 vereadores, além de representantes de outras categorias ligadas à administração pública e às instituições participantes.

A distribuição dos cadastros demonstra a abrangência regional do encontro. Porto Velho aparece com 37 inscritos, seguida por Presidente Médici, com 14, Ariquemes, com 13, e Pimenta Bueno, com 12. Machadinho d'Oeste, Itapuã do Oeste e Jaru possuem 11 inscrições cada, enquanto Urupá registra oito participantes.

Com o tema "Reforma Tributária – O futuro financeiro dos municípios de Rondônia", o encontro reunirá representantes das administrações municipais para acompanhar discussões relacionadas às mudanças no sistema tributário brasileiro e seus reflexos sobre as finanças públicas locais.

A programação de terça-feira (17) começará às 7h30, com credenciamento e recepção. A abertura oficial está prevista para as 8h30. Durante o primeiro dia, serão apresentados painéis sobre arrecadação municipal, receitas próprias, fiscalização da governança pública, tributação do consumo e distribuição do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Também estão previstas apresentações sobre a operacionalização da reforma tributária, integração de informações, pequenos negócios e preparação das empresas para as novas regras tributárias.

Na quarta-feira (18), as atividades terão continuidade com painéis e apresentações institucionais envolvendo ferramentas e iniciativas relacionadas à gestão municipal, entre elas Meu Quick, GovFácil, CISAN, CIMCERO, CINDERONDÔNIA, E-Compras e Sicredi. A programação também contempla um momento dos eleitos com a Frente Municipalista e a apresentação de resultados e projetos da AROM.

O encontro conta com o apoio de instituições como o Sebrae, a Assembleia Legislativa de Rondônia e entidades de representação e cooperação municipal. A programação também inclui a participação de instituições convidadas, entre elas o Tribunal de Justiça de Rondônia, o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público de Contas e a Universidade Federal de Rondônia.

Os interessados em acompanhar as atividades ainda podem realizar o cadastro pela plataforma oficial da AROM. As inscrições permanecem abertas, com vagas disponíveis para participação nos dois dias de programação.

O formulário de inscrição e as informações sobre o 3º Encontro de Prefeitos, Secretários e Vereadores de Rondônia estão disponíveis no endereço:

https://arom.org.br/eventos/3-encontro-de-prefeitos-secretarios-e-vereadores-de-rondonia