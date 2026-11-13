Deputado Jean Mendonça participa de debate sobre regularização fundiária na Amazônia Legal durante encontro em Brasília

A regularização fundiária na Amazônia Legal esteve entre os principais assuntos discutidos durante o Encontro Nacional de Parlamentares, realizado em Brasília. O tema foi acompanhado pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL), de Rondônia, que participou da programação e destacou a importância da segurança jurídica para as famílias que vivem e desenvolvem atividades produtivas no campo.
Na avaliação do parlamentar, a definição da situação legal das propriedades rurais representa uma medida necessária para proporcionar maior estabilidade aos produtores e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. A questão foi apresentada por Mendonça como uma das demandas relevantes para Rondônia, especialmente em relação à população rural.
O evento reuniu representantes de casas legislativas de diferentes estados brasileiros. Além das discussões sobre os desafios enfrentados pelo Parlamento, a programação foi dedicada à celebração dos 30 anos da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).
A participação no encontro também foi apontada pelo deputado como uma oportunidade para ampliar o diálogo entre parlamentares, compartilhar experiências e discutir alternativas voltadas às necessidades da população.
Ao comentar a presença na programação nacional, Jean Mendonça reafirmou seu posicionamento em defesa dos interesses de Rondônia e dos trabalhadores e produtores rurais do estado.
O parlamentar encerrou sua manifestação com a frase: “Aqui o trabalho não para!”.
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