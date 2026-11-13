Deputado Jean Mendonça participa de debate sobre regularização fundiária na Amazônia Legal durante encontro em Brasília

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 13/11/2026 às 08h20

A regularização fundiária na Amazônia Legal esteve entre os principais assuntos discutidos durante o Encontro Nacional de Parlamentares, realizado em Brasília. O tema foi acompanhado pelo deputado estadual Jean Mendonça (PL), de Rondônia, que participou da programação e destacou a importância da segurança jurídica para as famílias que vivem e desenvolvem atividades produtivas no campo.

Na avaliação do parlamentar, a definição da situação legal das propriedades rurais representa uma medida necessária para proporcionar maior estabilidade aos produtores e contribuir para o desenvolvimento sustentável da região. A questão foi apresentada por Mendonça como uma das demandas relevantes para Rondônia, especialmente em relação à população rural.

O evento reuniu representantes de casas legislativas de diferentes estados brasileiros. Além das discussões sobre os desafios enfrentados pelo Parlamento, a programação foi dedicada à celebração dos 30 anos da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale).

A participação no encontro também foi apontada pelo deputado como uma oportunidade para ampliar o diálogo entre parlamentares, compartilhar experiências e discutir alternativas voltadas às necessidades da população.

Ao comentar a presença na programação nacional, Jean Mendonça reafirmou seu posicionamento em defesa dos interesses de Rondônia e dos trabalhadores e produtores rurais do estado.

O parlamentar encerrou sua manifestação com a frase: “Aqui o trabalho não para!”.