OAB-RO se reúne com Banco do Brasil para cobrar soluções sobre pagamento de RPVs e atendimento à advocacia

Por Ascom OAB/RO

Publicada em 13/11/2026 às 08h24

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) promoveu uma importante frente de diálogo e cobrança junto à equipe do Banco do Brasil, em Porto Velho, com o objetivo de buscar soluções imediatas para as constantes reclamações da classe no estado. O encontro, realizado na terça-feira (10), teve como foco principal a resolução de severos entraves burocráticos no pagamento de Requisições de Pequeno Valor (RPVs) e a urgente necessidade de melhoria no atendimento aos profissionais do direito nas agências bancárias.

A comitiva da Ordem que levou os pleitos à instituição financeira foi composta pelo secretário-geral da OAB RO, Dr. Nelson Maciel, pela diretora da Escola Superior da Advocacia (ESA), Dra. Sintia Fontenelle, e pelo presidente da Subseção de Jaru e coordenador do Colégio de Presidentes de Subseções, Dr. Rooger Taylor. A presença de lideranças de diferentes frentes da OAB demonstra que os problemas enfrentados não se restringem à capital, afetando de maneira prejudicial a rotina da advocacia em todo o interior rondoniense.

Durante a reunião, os diretores apresentaram um diagnóstico detalhado das principais queixas que têm chegado de forma recorrente ao Conselho Seccional e ao Colégio de Presidentes. Entre as demandas levadas à instituição financeira, destacam-se o pagamento de RPVs sem a devida participação do advogado — o que fere diretamente o direito ao recebimento dos honorários — e a recusa injustificada de algumas agências em efetuar as quitações. Além disso, a comitiva apontou a alteração constante nas exigências de documentos para liberação de valores, muitas vezes sem qualquer aviso prévio, e a inaceitável falta de urbanidade no trato com os advogados durante o atendimento presencial.

Para a OAB RO, o levantamento de valores provenientes de ações judiciais possui natureza alimentar e coroa o trabalho árduo da advocacia. Qualquer obstáculo imposto pelas instituições bancárias, além de ser extremamente burocrático, gera desgastes desnecessários, desvaloriza o profissional e atrasa o acesso do cidadão à Justiça. O momento exigiu da Ordem um posicionamento firme para garantir que os trâmites bancários sejam facilitados e respeitosos.

O secretário-geral da OAB RO, Dr. Nelson Maciel, destacou a postura incisiva da instituição frente aos problemas e reforçou o compromisso em atuar em defesa do pleno exercício da profissão.

“A Seccional tem recebido diversos relatos de advogados e advogadas enfrentando entraves nas agências. Levei os casos concretos e a documentação dos relatos dos advogados. Apresentamos todas essas demandas à superintendência do Banco do Brasil e garantimos à advocacia rondoniense que a OAB vai acompanhar cada caso de perto, até que as soluções sejam efetivamente implementadas e o respeito à classe seja restabelecido”, asseverou o Dr. Nelson Maciel.