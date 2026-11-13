Pimenta Bueno recebeu uma equipe do MEC para uma visita de avaliação dos Programas de Residência em Saúde

Por Assessoria

Publicada em 13/11/2026 às 08h42

No último dia 11, Pimenta Bueno recebeu uma equipe do Ministério da Educação (MEC) para uma visita de avaliação dos Programas de Residência em Saúde desenvolvidos no município.

A agenda teve como objetivos:

- Reconhecimento do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família, em funcionamento no município;

- Ampliação das vagas de Odontologia e solicitação de inclusão de vagas para Farmácia no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Família;

- Avaliação para autorização do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental e Atenção Psicossocial;

- Avaliação para autorização do Programa de Residência Multiprofissional em Atenção Hospitalar.

Durante a visita, foram realizadas reuniões com coordenadores, tutores, preceptores e residentes, além de visitas aos cenários de prática. As atividades permitiram apresentar a estrutura dos programas, a organização pedagógica e a integração entre ensino, serviço e comunidade.

Após a avaliação, o município aguarda os pareceres e as deliberações do MEC sobre o reconhecimento do programa em funcionamento, a ampliação e inclusão de vagas e a autorização das novas modalidades de residência.

A iniciativa está relacionada à qualificação da formação de profissionais de saúde e ao fortalecimento da integração entre instituições de ensino e os serviços públicos de saúde, contribuindo para o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS).