PM prende suspeitos de integrar facção criminosa e apreende drogas

Por jaruonline.com

Publicada em 13/11/2026 às 08h40

Uma ação da Polícia Militar realizada na tarde desta quinta-feira (12), em Jaru (RO), resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão de cinco suspeitos de envolvimento com atividades criminosas. Segundo informações preliminares, os detidos seriam supostamente integrantes de uma facção criminosa.

A ocorrência teve início durante um patrulhamento de rotina pelas ruas da cidade, quando uma guarnição policial avistou uma mulher, que já seria conhecida das equipes policiais, conduzindo uma motocicleta.

Durante a abordagem, os policiais encontraram entorpecentes, o que deu início a novas diligências. As ações policiais se estenderam e culminaram na localização e prisão de outros suspeitos.

Ao todo, cinco pessoas foram detidas na ocorrência.