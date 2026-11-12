Colisão entre caminhonete e carro deixa um morto e outro gravemente ferido

Por rondoniatual.com

Publicada em 12/11/2026 às 13h40

Um grave acidente registrado nesta quinta-feira (12) terminou em morte e deixou outra pessoa em estado grave no quilômetro 495 da BR-364, na região de Ariquemes, em Rondônia.

A colisão frontal envolveu uma caminhonete e um carro de passeio. A batida foi tão violenta que uma das vítimas morreu ainda no local, antes de receber atendimento médico.

Segundo informações preliminares, um dos veículos teria sofrido o estouro de um pneu, situação que pode ter provocado a perda de controle e a colisão. Essa possibilidade ainda será investigada.

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A segunda vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser socorrida às pressas para uma unidade hospitalar de Ariquemes.

Por conta da gravidade do acidente, a BR-364 precisou ser interditada, prejudicando o trânsito na região.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas para atender à ocorrência. Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima fatal foi removido.

Até o momento, a identidade da pessoa que morreu não foi divulgada. As autoridades deverão investigar as circunstâncias da tragédia.