Prefeitura intensifica preparativos para celebrar os 49 anos de Ji-Paraná com estrutura, segurança e organização

Por Caíque Brilhante

Publicada em 12/11/2026 às 13h35

A Prefeitura de Ji-Paraná, com o envolvimento de todas as secretarias municipais, está finalizando os preparativos para as comemorações dos 49 anos de emancipação político-administrativa do município. A programação será realizada de 19 a 22 de novembro, no Complexo Beira Rio Cultural, com diversas atrações e atividades voltadas à população e aos visitantes.

Para garantir o sucesso da festa, as equipes estão empenhadas na organização e preparação do espaço, com serviços de infraestrutura, iluminação, decoração, limpeza e segurança, proporcionando conforto e tranquilidade ao público durante os quatro dias de programação.

A organização do evento conta com a mobilização de servidores de todas as secretarias, além do apoio de importantes instituições e órgãos parceiros, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar (PM), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), Corpo de Bombeiros Militar e imprensa local.

Entre os serviços realizados, a equipe de iluminação está promovendo os ajustes necessários em toda a estrutura, verificando os pontos de luz e o sistema de iluminação do palco, onde serão concentradas as apresentações artísticas. O trabalho busca garantir um ambiente bem iluminado, agradável e seguro, especialmente durante o período noturno.

Outro destaque é a montagem da decoração da lagoa, que contará com elementos ornamentais, como patos e Flores de Lótus iluminada. As equipes estão realizando os ajustes necessários para valorizar ainda mais o espaço, garantindo que os elementos decorativos estejam devidamente instalados e não ofereçam riscos aos visitantes.

Na área de limpeza e conservação, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) também está atuando intensamente. As equipes de varrição e limpeza estarão mobilizadas antes, durante e após as festividades, assegurando que o Complexo Beira Rio Cultural permaneça limpo, organizado e bem cuidado ao longo de toda a programação.

Além disso, haverá equipes de plantão durante os quatro dias de comemoração, preparadas para atender eventuais necessidades e emergências. A atuação integrada dos órgãos envolvidos reforça o planejamento e o compromisso da administração municipal com a segurança e o bem-estar de moradores e visitantes.

Com o trabalho conjunto das secretarias e instituições parceiras, a Prefeitura de Ji-Paraná busca proporcionar uma grande celebração, à altura da história do município, valorizando sua trajetória e oferecendo à população um ambiente preparado para celebrar os 49 anos de emancipação.