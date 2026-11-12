Prefeitura realizará campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos no dia 5 de dezembro

Por Assessoria

Publicada em 12/11/2026 às 13h41

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, e com apoio dos acadêmicos de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Rondônia, Campus Jaru, realizará no dia 05 de dezembro (sábado), das 7h às 16h, a campanha de vacinação antirrábica na zona urbana do município.

Na ocasião, deverão ser imunizados cães e gatos com idade acima de três meses, exceto fêmeas prenhas.

A ação acontecerá em 20 pontos distribuídos em todos bairros, com o objetivo de facilitar o acesso dos tutores e ampliar a cobertura vacinal em Jaru.

A secretária municipal de saúde, Jaíne Barboza, destacou que, por medidas de segurança, os animais devem ser levados por adultos até os pontos de vacinação. “No caso de cães de grande porte, é necessário utilizar guia curta, com enforcador e focinheira”, alertou.

Confira os pontos de vacinação:

- Unidade de Saúde Marlene Vaz – Rua Oliveira Matias Gomes, s/n, Morumbi.

- Unidade de Saúde Osvaldo Cruz – Rua Rio de Janeiro, nº 3662, Setor 02.

- Secretaria Municipal de Saúde (Epidemiologia) – Avenida Rio Branco, nº 1341, Setor 02.

- Escola Municipal Tânia Barreto – Rua Tiradentes, nº 2552, Setor 01.

- Escola Municipal Aldemir Lima Cantanhede – Rua Mamoré, nº 1618, Setor 1A.

- Escola Municipal Abrão Rocha – Rua Marechal Rondon, nº 2258, Setor 03.

- Unidade de Saúde Dr. Apolinário Gomes – Rua Ricardo Cantanhede, nº 777, Setor 03.

- Igreja São José – Rua Osvaldo Cruz, nº 977, Setor 03.

- Unidade de Saúde João de Castro Lacerda – Rua Sebastião Cabral de Souza, nº 2662, Setor 04.

- Unidade de Saúde Carlos Chagas – Avenida Padre Adolpho Rohl, nº 3068, Setor 05.

- Mercadinho da Pedra – Rua Maranhão, nº 2515, Setor 05.

- Escola Municipal Gabriel Balmant Neves – Rua Onofre Duarte de Oliveira, nº 3398, Setor 06.

- Unidade de Saúde Dr. Carmona – Rua 7 de Setembro, nº 3175, Jardim Nova Estado.

- Unidade de Saúde José Bernardo – Rua Marconio Rodrigues Alves, Residencial Savana.

- Unidade de Saúde Rute de Souza – Rua Rio de Janeiro, nº 1221, Setor 07.

- Quadra ao lado do CRAS II – Rua Euclides da Cunha, nº 2685, Setor 07.

- Comercial Souza – Rua João Batista, nº 877, Setor 07.

- Comercial ALS – Rua Padre Chiquinho, nº 1126, Setor 07.

- Unidade de Saúde Marcelina Tereza – Rua Margareth F. Costa, nº 31638, Setor 08.

- Escola Municipal Primavera – Rua Magnólia, nº 2536, Jardim Primavera.

- Distribuidora do Mineiro – Rua Portugal, Jardim Europa.