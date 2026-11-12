Pedro Fernandes se reúne com o deputado federal Lúcio Mosquini em Brasília e defende união pela regularização fundiária

Por Assessoria

Publicada em 12/11/2026 às 13h30

O deputado estadual Pedro Fernandes esteve em Brasília com o deputado federal Lúcio Mosquini. No encontro, os dois trataram da importância de avançar juntos pela regularização fundiária, tema de interesse de milhares de famílias e produtores rurais de Rondônia.

Pedro Fernandes aproveitou a ocasião para parabenizar Lúcio Mosquini pela expressiva votação nas urnas e se colocou à disposição para somar esforços em favor do estado.

O deputado estadual também destacou a importância de Lúcio Mosquini como líder da equipe do governador eleito, Marcos Rogério, na transição do Governo de Rondônia, etapa que organiza a passagem da gestão e define prioridades para os próximos anos.

A regularização fundiária é uma das bandeiras do mandato de Pedro Fernandes, que defende segurança jurídica ao produtor rural e atuação conjunta entre as esferas estadual e federal para destravar a documentação das áreas.