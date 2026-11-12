Prefeitura de Porto Velho capacita 21 cadastradores para atuação no Sistema de Benefícios ao Cidadão

Por Adaides Batista e CadÚnico

Publicada em 12/11/2026 às 11h40

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), participa de uma iniciativa de qualificação profissional voltada ao aprimoramento da gestão dos benefícios sociais. Ao todo, 21 cadastradores do Cadastro Único participam de uma capacitação no Sistema de Benefícios ao Cidadão (Sibec), plataforma utilizada pelo Governo Federal na operacionalização e gestão dos programas de transferência de renda, especialmente o Bolsa Família.

O treinamento acontece em duas turmas, nos dias 10 e 11 e 12 e 13 de novembro de 2026, das 9h às 18h, no Golden Plaza Hotel, em Porto Velho. A iniciativa é promovida pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), em parceria com a Universidade Caixa, a Secretaria de Estado da Mulher, da Família, Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e a Semias.

A capacitação busca ampliar os conhecimentos técnicos dos profissionais sobre os procedimentos operacionais do Sibec, proporcionando maior domínio das ferramentas de consulta, acompanhamento e gestão das informações relacionadas aos benefícios sociais.

APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS

O Sibec é uma ferramenta utilizada na administração dos programas de transferência de renda. Por meio do sistema, os operadores autorizados podem consultar a situação dos benefícios, acompanhar informações e realizar procedimentos administrativos, respeitando as competências e os níveis de acesso estabelecidos pelo Governo Federal.

Entre as funcionalidades estão consultas cadastrais e de benefícios, acompanhamento da folha de pagamento e procedimentos como bloqueio, suspensão, cancelamento, desbloqueio e reversão, quando autorizados e cabíveis.

A qualificação também contribui para padronizar os procedimentos, prevenir inconsistências operacionais e garantir o uso responsável dos sistemas governamentais, observando as normas de segurança da informação e proteção dos dados pessoais.

É importante destacar que a gestão dos benefícios federais permanece submetida às competências e aos critérios definidos pelo Governo Federal. Os operadores municipais devem atuar dentro dos limites de suas atribuições e dos perfis de acesso concedidos, respeitando os princípios da legalidade, impessoalidade, eficiência e proteção das informações dos usuários.

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a qualificação dos servidores é fundamental para fortalecer as políticas públicas municipais e aprimorar os serviços oferecidos à população.

“Investir na capacitação dos profissionais é investir na qualidade dos serviços públicos. Queremos uma Prefeitura cada vez mais preparada, com equipes qualificadas para atender a população e garantir que as políticas sociais cheguem a quem realmente precisa”.

O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, destacou que a capacitação representa um investimento na valorização dos profissionais e na melhoria dos serviços oferecidos à população.

“Estamos fortalecendo a preparação das nossas equipes para que possam atuar com mais conhecimento técnico e segurança na utilização dos sistemas. Esse investimento contribui para melhorar a gestão dos benefícios sociais e oferecer um atendimento cada vez mais qualificado às famílias de Porto Velho”, afirmou.

QUALIFICAÇÃO E EFICIÊNCIA NO ATENDIMENTO

A participação dos 21 cadastradores reforça o compromisso da Semias com a formação continuada dos profissionais, a modernização dos processos de trabalho e o fortalecimento da política municipal de assistência social.

Com equipes mais preparadas, o município amplia sua capacidade de atuação na gestão do Cadastro Único e no acompanhamento dos programas de transferência de renda, contribuindo para um atendimento mais eficiente, responsável e transparente às famílias em situação de vulnerabilidade social.