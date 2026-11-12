Mudas de seringueira incentivam extrativismo e valorizam tradição da borracha

Por Sema

Publicada em 12/11/2026 às 11h27

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema), realizou a distribuição de mudas de seringueira na Reserva Extrativista Jaci-Paraná. A iniciativa busca fortalecer a atividade extrativista, ampliar as possibilidades de geração de renda e valorizar a cultura da borracha no município.

A ação também resgata um importante capítulo da história de Porto Velho, cuja formação e desenvolvimento estão diretamente ligados aos ciclos da borracha e à construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Ao incentivar o cultivo da seringueira, o município reconhece a importância dos seringueiros e das famílias que contribuíram para construir a identidade histórica e cultural da região.

O prefeito Léo Moraes destacou que iniciativas voltadas ao extrativismo contribuem para valorizar as comunidades tradicionais e criar novas possibilidades de desenvolvimento econômico aliado à conservação ambiental.

“A história da nossa região tem uma ligação muito forte com a borracha e com o trabalho dos seringueiros. Queremos valorizar esse legado, apoiar as famílias que vivem do extrativismo e incentivar atividades que gerem oportunidades de renda sem deixar de proteger a floresta. Preservar nossas raízes também é construir novas possibilidades para o futuro”.

O incentivo ao cultivo da seringueira também representa uma oportunidade de fortalecer atividades produtivas que mantêm uma relação direta com a floresta, valorizando os conhecimentos e as práticas tradicionais das comunidades extrativistas.

O secretário municipal de Meio Ambiente, Arthur Borin, ressaltou que o desenvolvimento sustentável está entre as prioridades da pasta e orienta as ações voltadas à conservação ambiental e à valorização das comunidades tradicionais.

“Nosso compromisso é conciliar a conservação da floresta com a geração de renda e oportunidades para as comunidades tradicionais. Incentivar o plantio da seringueira é valorizar os extrativistas, fortalecer a economia local e preservar uma atividade que faz parte da nossa história”.

A distribuição das mudas integra as iniciativas da Sema voltadas à conservação ambiental, ao fortalecimento das comunidades tradicionais e à promoção de alternativas de geração de renda associadas ao uso sustentável dos recursos naturais.