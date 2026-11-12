Recicla Pay incentiva reciclagem e transforma materiais descartáveis em benefícios

Por Letícia Regis

Publicada em 12/11/2026 às 11h37

Reciclar pode ser um gesto simples, mas, quando muitas pessoas fazem sua parte, os resultados aparecem nas ruas, nos espaços públicos e na qualidade de vida da cidade. Em Porto Velho, os moradores têm mais um incentivo para dar a destinação correta aos materiais recicláveis: o Recicla Pay, programa que oferece benefícios pela entrega de embalagens e outros materiais aceitos pelo sistema.

A iniciativa disponibiliza máquinas de coleta em quatro pontos da capital: na Praça CEU, na zona Leste; no Mercado Central; no Terminal Rodoviário de Porto Velho; e na sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema).

A proposta é aproximar a reciclagem do cotidiano da população, oferecendo uma alternativa prática para o descarte adequado de embalagens e incentivando a participação dos moradores na conservação dos espaços urbanos.

Aplicativo Ambipar Triciclo permite acumular pontos e trocar materiais recicláveis por benefícios e créditos via Pix

COMO PARTICIPAR

Para participar, o primeiro passo é baixar o aplicativo Ambipar Triciclo e realizar o cadastro. Depois, basta levar os materiais recicláveis aceitos pelo programa até uma das máquinas instaladas na cidade e fazer a entrega.

Entre os materiais recebidos estão garrafas PET, latinhas de alumínio e outras embalagens recicláveis, conforme as regras do programa.

A cada material entregue, o usuário acumula pontos chamados Tricoins, que podem ser utilizados para obter benefícios, incluindo a conversão em dinheiro por meio do Pix, de acordo com as condições estabelecidas pelo programa.

Pelo próprio aplicativo, o participante pode consultar os materiais aceitos, acompanhar a quantidade de pontos acumulados e verificar as opções disponíveis para utilizar os créditos.

UMA ATITUDE QUE AJUDA A CIDADE

Quando uma embalagem deixa de ser descartada irregularmente e passa a ser encaminhada para a reciclagem, ela pode retornar à cadeia produtiva, reduzindo o volume de resíduos destinados ao descarte e os impactos ambientais.

A iniciativa também reforça a importância da participação dos moradores na conservação dos espaços públicos. Além dos serviços realizados pelas equipes municipais, atitudes cotidianas, como separar os materiais recicláveis e utilizar os pontos de coleta, contribuem para manter a cidade mais limpa.

O prefeito Léo Moraes destacou que o programa oferece um incentivo para que a população adote hábitos mais sustentáveis.

“Com o Recicla Pay, uma garrafa PET, uma latinha ou outra embalagem reciclável pode deixar de ser apenas um material descartado e se transformar em pontos, benefícios e incentivo para que a população continue reciclando”, ressaltou o prefeito.

O Recicla Pay integra as iniciativas de incentivo à reciclagem em Porto Velho e busca ampliar a participação dos moradores na destinação adequada dos resíduos, associando benefícios individuais à conservação ambiental.