Prefeitura de Porto Velho reforça orientações para prevenir fraudes no Cadastro Único e no Bolsa Família

Por Adaides Batista

Publicada em 12/11/2026 às 11h24

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), reforça a importância dos cuidados para evitar fraudes e golpes envolvendo o Cadastro Único (CadÚnico) e o Programa Bolsa Família. A orientação acompanha uma iniciativa do Governo Federal, que, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), firmou um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Polícia Federal para fortalecer as ações de prevenção, identificação e combate a irregularidades.

O Acordo de Cooperação Técnica MDS/MJSP nº 49/2026 estabelece mecanismos de atuação conjunta entre os órgãos, incluindo compartilhamento de informações, cruzamento de bases de dados, desenvolvimento de soluções tecnológicas, capacitação de equipes e atividades de inteligência e investigação.

A iniciativa busca proteger os programas sociais e evitar que beneficiários sejam vítimas de criminosos que utilizam indevidamente o nome do Cadastro Único e do Bolsa Família para aplicar golpes por meio de mensagens, aplicativos, links e páginas falsas na internet.

Beneficiários são orientados a proteger seus dados e utilizar apenas os canais oficiais do Cadastro Único

ATENÇÃO PARA EVITAR GOLPES

Entre as práticas fraudulentas identificadas estão mensagens que solicitam dados pessoais, links que simulam páginas oficiais do Governo Federal e aplicativos maliciosos que podem comprometer as informações dos usuários.

Diante desse cenário, a Semias orienta os beneficiários a não fornecerem informações pessoais por meio de links suspeitos, não instalarem aplicativos enviados por desconhecidos e desconfiarem de mensagens que prometem a liberação imediata de benefícios mediante pagamento ou atualização cadastral pela internet.

É importante lembrar que os serviços de inclusão e atualização do Cadastro Único são gratuitos. Os procedimentos devem ser realizados pelos canais oficiais e nos postos de atendimento autorizados.

PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS E DOS RECURSOS PÚBLICOS

O acordo entre MDS, MJSP e Polícia Federal também prevê o aprimoramento dos mecanismos de identificação de irregularidades, a elaboração de protocolos de prevenção e o planejamento de operações para combater organizações criminosas envolvidas em fraudes contra os programas sociais.

A medida fortalece a gestão do Cadastro Único e contribui para proteger os recursos públicos destinados às políticas de assistência social, ampliando a segurança e a transparência na concessão dos benefícios.

Prefeito Léo Moraes reforça ações de prevenção a golpes contra famílias beneficiárias de programas sociais

Em Porto Velho, a Semias atua por meio da Central Única do Cadastro Único, dos postos de atendimento e das ações itinerantes do projeto CadÚnico no seu Bairro. As equipes orientam as famílias, realizam procedimentos de atualização cadastral e esclarecem dúvidas sobre os programas sociais.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de fortalecer a fiscalização e orientar a população para evitar que pessoas em situação de vulnerabilidade sejam prejudicadas por criminosos.

“Nosso trabalho é garantir que as políticas públicas cheguem a quem realmente precisa. Para isso, também precisamos fortalecer a fiscalização e a orientação da população, evitando que criminosos se aproveitem da vulnerabilidade das famílias para aplicar golpes”, destacou o prefeito.

A orientação também faz parte do trabalho diário das equipes que atendem os usuários do Cadastro Único. O secretário municipal de Inclusão e Assistência Social, Paulo Afonso, ressaltou o compromisso da Prefeitura com a segurança das informações e a proteção das famílias beneficiárias.

“A orientação é uma ferramenta importante de prevenção. Estamos trabalhando para que as famílias tenham informações corretas, saibam identificar possíveis golpes e procurem os serviços oficiais da Prefeitura. Nosso compromisso é proteger os direitos da população e contribuir para que os benefícios sociais cheguem a quem realmente precisa”.

Atendimento presencial do Cadastro Único oferece orientação segura às famílias beneficiárias dos programas sociais

O gerente da Divisão de Programas e Transferência de Renda (DIPTR), Clóvis Henrique da Silva, também destacou a importância de orientar os usuários sobre os cuidados necessários para evitar golpes e proteger suas informações pessoais.

“É fundamental que as famílias procurem os canais oficiais para realizar consultas, inclusões e atualizações cadastrais. Não devem clicar em links suspeitos nem fornecer dados pessoais a desconhecidos. Nosso trabalho também é orientar e garantir que a população tenha acesso seguro às informações sobre seus direitos e benefícios”.

A Semias reforça que a população deve procurar diretamente os equipamentos da assistência social para obter informações e orientações, evitando compartilhar dados pessoais com pessoas ou plataformas não autorizadas.

A iniciativa busca assegurar que as políticas públicas de transferência de renda e proteção social alcancem as famílias que atendem aos critérios estabelecidos, preservando a segurança das informações cadastrais e a integridade dos programas sociais.