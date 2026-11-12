IFRO seleciona professores formadores para especialização em Educação a Distância na EPT

Por IFRO

Publicada em 12/11/2026 às 11h02

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Jaru, está com inscrições abertas para a seleção de professores formadores bolsistas do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Educação a Distância na Educação Profissional e Tecnológica. Regido pelo Edital nº 49/2026, o processo seletivo integra o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e recebe inscrições gratuitas até 18 de novembro de 2026, por meio de formulário eletrônico.

A seleção é destinada à formação de cadastro reserva e prioriza servidores efetivos do IFRO. Serão elaboradas duas listas de classificação: uma para servidores da Instituição e outra para candidatos externos. As convocações começarão pela lista interna, e os candidatos externos poderão ser chamados caso as oportunidades não sejam preenchidas.

Para participar, é necessário possuir licenciatura ou bacharelado com pós-graduação — especialização, mestrado ou doutorado — em Educação Profissional e Tecnológica, Ensino, Educação ou áreas afins. Também é exigida experiência comprovada de, no mínimo, 12 meses no magistério superior, além de Currículo Lattes atualizado e atendimento aos demais requisitos do edital.

O cadastro reserva contempla sete componentes curriculares, com carga horária de 30 horas cada: Fundamentos da EaD; Teorias, Metodologias e Planejamento Pedagógico em EaD; Produção de Materiais Didáticos Digitais; Ambientes Virtuais de Aprendizagem: Ferramentas e Estratégias de Avaliação; Mediação Pedagógica em EaD; Avaliação e Melhoria Contínua em EaD; e Sistemas e Gestão da EaD. Cada candidato poderá se inscrever em até três componentes, respeitado o limite total de 90 horas.

Inscrições e classificação

No ato da inscrição, os interessados deverão preencher o formulário e anexar, em formato PDF, os documentos de identificação, formação, experiência profissional e demais comprovantes exigidos. Os servidores do IFRO também deverão apresentar comprovante de vínculo com a Instituição.

A seleção ocorrerá por análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. Serão consideradas a titulação, a experiência docente em cursos de graduação ou pós-graduação na modalidade a distância, a atuação em outras funções na EaD e as capacitações na área, conforme os critérios de pontuação do edital.

A publicação da lista de inscrições homologadas está prevista para 19 de novembro. O resultado classificatório preliminar deverá ser divulgado em 4 de dezembro, com prazo para recursos de 5 a 7 de dezembro. O resultado final está previsto para 9 de dezembro de 2026.

Atuação e bolsa

Entre as atribuições dos professores formadores estão o planejamento de aulas e encontros síncronos, a preparação de materiais didáticos, o acompanhamento das atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem e o atendimento a estudantes e tutores.

O edital estabelece bolsa de R$ 1.850,00 para a função. A convocação dependerá da demanda do curso e da disponibilidade de recursos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), observadas as condições do processo seletivo. Para servidores do IFRO, as atividades deverão ser realizadas fora da jornada regular de trabalho, sem prejuízo das atribuições institucionais.

O processo também prevê reserva de 25% das vagas para candidatos negros, pardos, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas transgênero e travestis, conforme as regras de inscrição e convocação estabelecidas no documento.

Os candidatos devem consultar o edital completo e acompanhar as publicações no Portal de Seleção do IFRO. Dúvidas serão sanadas pelo e-mail [email protected], com cópia para [email protected].