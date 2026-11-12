Planejamento de políticas públicas voltadas aos desafios climáticos são reforçados durante capacitação

Por Diana Abichabki

Publicada em 12/11/2026 às 11h10

Com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre as mudanças climáticas e seus impactos na sociedade e na economia, bem como instrumentos e estratégias de atuação do setor público na prevenção, mitigação e adaptação aos efeitos das alterações do clima, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão (Sepog), em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), realizou, nos dias 9 e 10 de novembro, a oficina “Mudanças Climáticas”, por meio do programa Enap Aqui. A capacitação ocorreu no auditório da Escola de Governo, em Porto Velho e, reuniu servidores de diferentes secretarias e órgãos estaduais.

Durante a oficina, os participantes conheceram as principais causas físicas das mudanças climáticas, as evidências dos impactos das atividades humanas sobre o clima e os marcos da governança climática global, incluindo o Acordo de Paris e sua relação com as políticas públicas brasileiras.

A programação também abordou instrumentos como a Política Nacional sobre Mudança do Clima, o Plano Clima e os planos setoriais, além de discutir financiamento climático e os desafios para a implementação de ações nos diferentes níveis de governo.

Outro destaque foi a análise de eventos climáticos extremos registrados no Brasil, como: as enchentes no Rio Grande do Sul, os deslizamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro, as queimadas no Pantanal e a seca na Amazônia. A partir desses exemplos, os servidores discutiram respostas do poder público e elaboraram propostas de atuação voltadas ao enfrentamento dos desafios climáticos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha o conhecimento e a integração entre as instituições são fundamentais para desenvolver ações que protejam a população, reduzam os impactos e contribuam para um desenvolvimento sustentável.

Segundo a titular da Sepog, Beatriz Basílio, a capacitação contribui para incorporar a agenda climática ao planejamento e à formulação de políticas públicas estaduais. “As mudanças climáticas representam desafios que exigem planejamento, conhecimento técnico e atuação integrada entre os órgãos públicos. Preparar nossos servidores para compreender esses impactos e desenvolver estratégias de prevenção e adaptação é fundamental para fortalecer as políticas públicas e a capacidade de resposta do estado” destacou.

A oficina foi desenvolvida com metodologias dinâmicas e atividades práticas, incluindo estudos de caso, exercícios em grupo, debates, exposições dialogadas e simulações, estimulando a troca de experiências e a construção coletiva de propostas.

A iniciativa leva capacitações a diferentes regiões do país, considerando as necessidades da administração pública em cada contexto.