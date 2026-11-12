Do saxofone ao contrabaixo, alunos emocionam público durante Mostra Cultural em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 12/11/2026 às 11h13

Aos 12 anos, Amadeu de Farias já descobriu na música uma de suas grandes paixões. Aluno de saxofone do Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade, ele começou a estudar o instrumento depois de não conseguir uma vaga para bateria, sua primeira escolha. O que inicialmente parecia uma alternativa acabou despertando seu interesse e, hoje, o jovem se prepara com dedicação para cada apresentação.

“Estou muito feliz e confiante, porque a gente treinou bastante. No começo eu queria aprender bateria, mas conheci o saxofone, comecei a assistir vídeos e pedi para minha mãe me inscrever. Hoje adoro tocar e quero mostrar às pessoas que vale a pena praticar aquilo de que a gente gosta”, contou Amadeu.

Outra história de dedicação é a de Camila Lopes, formada em Contabilidade e aluna de contrabaixo. Em sua primeira apresentação em um palco desse porte, ela escolheu homenagear a cantora Tina Turner, levando ao público uma apresentação marcada pela emoção e pela representatividade.

“É a primeira vez que me apresento em um palco desse tamanho, então dá um nervosismo, mas vai dar tudo certo. O contrabaixo é um instrumento fantástico, que sustenta a música. Quero transmitir um pouco da emoção de tocar uma canção da Tina Turner, uma mulher que representa muito”, disse Camila.

VALORIZAÇÃO DOS TALENTOS

As apresentações fizeram parte da abertura da Mostra Cultural promovida pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), nesta terça-feira (10), no Teatro Palácio das Artes, em Porto Velho. A programação reuniu alunos de diferentes idades em apresentações de balé e música, valorizando os talentos desenvolvidos no Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar Jorge Andrade.

As experiências de Amadeu e Camila representam diferentes trajetórias de aprendizado e mostram como o contato com a música permite desenvolver habilidades, superar desafios e descobrir novas possibilidades por meio da arte.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de iniciativas que ampliam o acesso à cultura e incentivam o desenvolvimento de novos talentos na capital.

“A arte abre portas e transforma vidas. Queremos que cada vez mais crianças, jovens e adultos tenham oportunidades de aprender, desenvolver seus talentos e realizar seus sonhos”.

A diretora da instituição, Rosicleia Barbosa, ressaltou o papel da arte na formação dos alunos e a satisfação de acompanhar o desenvolvimento dos estudantes.

“A música transforma, fortalece a confiança e ajuda crianças, jovens e adultos a descobrirem suas capacidades. Ver nossos alunos no palco é motivo de muita alegria”.

O secretário municipal de Educação, Giordani Lima, também destacou que a Mostra Cultural representa uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento para os estudantes.

“Quando incentivamos a arte, também estimulamos a criatividade, a disciplina e a autoestima. É uma alegria ver nossos alunos mostrando tudo o que aprenderam”.

A Mostra Cultural integra uma semana de atividades dedicadas à expressão artística, aproximando a comunidade da música, da dança e dos talentos desenvolvidos na rede municipal de ensino.