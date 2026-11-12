Inscrições abertas para a 2ª Conferência Rondoniense de Resíduos Sólidos em Porto Velho

Por SEBRAE-RO

Publicada em 12/11/2026 às 10h59

A 2ª Conferência Rondoniense de Resíduos Sólidos será realizada nos dias 26 e 27 de novembro de 2026, das 8h às 18h, no auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia, localizado na Rua José Camacho, 585, bairro Olaria, em Porto Velho. As inscrições são gratuitas e estão abertas ao público interessado em discutir os desafios da gestão de resíduos sólidos e contribuir para o fortalecimento da reciclagem no estado.

Realizada pela Associação Rondoniense dos Engenheiros Ambientais (AREA) e pelo Sebrae em Rondônia, com apoio da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados e de Desenvolvimento do Município de Porto Velho (ARDPV), a conferência contará com a participação de representantes do poder público, empresas, organizações de catadores, profissionais e sociedade civil.

Nesta segunda edição, o encontro terá como subtema a “Inclusão socioprodutiva de catadoras e catadores de materiais recicláveis”. A proposta é ampliar o reconhecimento desses trabalhadores e fortalecer suas cooperativas e associações, discutindo formas de ampliar sua participação na organização dos serviços de reciclagem e nas oportunidades de geração de trabalho e renda.

Debates sobre reciclagem e economia circular

A programação prevê discussões sobre coleta seletiva, logística reversa e economia circular, além da responsabilidade dos grandes geradores de resíduos e das possibilidades de parceria com o setor empresarial. Também estarão em pauta questões relacionadas ao planejamento, à regulação, à infraestrutura e à inovação na gestão dos resíduos sólidos.

A conferência busca aproximar conhecimento técnico, experiências práticas e políticas públicas para contribuir com soluções adequadas à realidade dos municípios rondonienses. O espaço também permitirá compartilhar iniciativas, identificar desafios e discutir caminhos para melhorar a destinação dos resíduos e ampliar a participação dos catadores na cadeia da reciclagem.

Catadoras e catadores, gestores públicos, empresários, representantes de cooperativas e associações, grandes geradores, engenheiros, pesquisadores e estudantes estão entre os públicos convidados. A participação também é aberta a todas as pessoas interessadas no tema.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pela loja virtual do Sebrae Rondônia, por meio do link: “2ª Conferência Rondoniense de Resíduos Sólidos”