Rafael Ilha relata recaída nas drogas após pegadinha de Mallandro

Por IG

Publicada em 12/11/2026 às 10h40

A luta de Rafael Ilha contra a dependência química ganhou um novo desdobramento em um relato exibido na série documental "A Clínica", da Globoplay. O cantor e ex-integrante do grupo Polegar falou sobre uma pegadinha envolvendo Sérgio Mallandro que quase terminou em agressão e prejudicou bastante seu processo de recuperação.

Na ocasião, Rafael estava havia cerca de três meses sem consumir qualquer tipo de droga. A brincadeira consistia em simular o uso de cocaína na frente do cantor, sem que ele soubesse que se tratava de uma pegadinha.

No depoimento, Rafael contou que estava no camarim quando um homem entrou e perguntou se poderia usar a droga no local. Logo depois, colocou o conteúdo sobre a mesa e simulou que iria consumi-lo.

"Estou lá no camarim, entrou um ator, produtor, sei lá, e pergunta se pode usar drogas ali. Eu falei que não. O cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar... Peguei o cara e dei três socos na cara dele. Na hora entra a produção e fala: 'para, é pegadinha'. Na hora que ele falou 'é pegadinha', eu dei mais três e machuquei bastante o cara", pontuou.

A situação causou uma forte revolta em Rafael, que não sabia que foi vítima de uma pegadinha. Para o cantor, a situação passou dos limites por envolver um tema tão delicado para sua saúde e vida.

"Eu saio desse programa, no outro dia eu recaio", disse.

Mãe de Rafael Ilha

Sylvia Vieira, mãe de Rafael, disse que o filho estava há três meses sem usar drogas quando passou pela brincadeira. No entanto, aproximadamente uma semana depois, o artista voltou a consumir substâncias químicas.

"Ele ficou três meses sóbrio. Aí veio aquele programa do Sérgio Mallandro, que fez a pegadinha da cocaína com o Rafa. Depois de uma semana, Rafael recaiu de novo e ficou mal. Não perdoo esse homem até hoje", desabafou.

Para a mãe do ex-Polegar, o episódio foi grave, pois aconteceu justamente quando o filho estava tentando se recuperar da dependência química.

Sônia Abrão comenta sobre situação

Ainda no documentário, Sônia Abrão falou da polêmica e disse que a atitude de Sergio Malandro foi irresponsável.

Sonia Abrão comenta sobre atitude de Sergio Mallandro

"Foi um trauma pro Serginho também, que não fez isso, vamos dizer, por maldade, foi por irresponsabilidade mesmo, por falta de noção do que é a dependência química, entendeu?", disse.

Quando aconteceu?

A polêmica ocorreu em agosto de 2000, no programa Festa do Mallandro, da TV Gazeta. Na época, a produção colocou açúcar no camarim do famoso para simular cocaína e ver sua reação.