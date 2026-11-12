Após superar audiência da Band, Globo negocia Fórmula 1 até 2031

Por IG

Publicada em 12/11/2026 às 10h28

A Fórmula 1 pode permanecer na Globo até 2031. A emissora iniciou conversas com a Liberty Media, proprietária da categoria, para estender por mais três anos o contrato de transmissão, atualmente válido até o fim de 2028. A negociação ocorre após o primeiro ano do retorno das corridas superar o alcance de público registrado nas cinco temporadas anteriores exibidas pela Band.

A possibilidade de renovação foi discutida durante um evento promovido pela Globo na quinta-feira (5), em São Paulo. O encontro reuniu convidados para celebrar o Grande Prêmio de São Paulo, que aconteceu neste domingo (8). As conversas ainda estão em fase inicial, mas as duas empresas demonstram satisfação com a parceria. A informação é da Folha de S.Paulo.

A Liberty Media identificou crescimento no número de telespectadores e aumento das receitas após a volta da Fórmula 1 à Globo. A emissora também foi surpreendida pelos resultados na televisão aberta e por assinatura. Na Grande São Paulo, principal mercado televisivo brasileiro, a temporada de 2026 registra média de 8 pontos de audiência, equivalentes a aproximadamente 1,6 milhão de telespectadores.

Fórmula 1 na Globo supera alcance da Band

Mesmo antes do encerramento da temporada, a Fórmula 1 alcançou quase 60 milhões de pessoas na Globo. O resultado supera todas as cinco temporadas exibidas pela Band entre 2021 e 2025. No último ano do contrato, a concorrente atingiu 39,3 milhões de telespectadores. Em 2024, foram 37,6 milhões, enquanto 2023 registrou alcance de 45,1 milhões.

O melhor desempenho da Band ocorreu em 2022, quando as transmissões chegaram a 51 milhões de pessoas. No primeiro ano da emissora com a categoria, em 2021, o alcance foi de 45,8 milhões. Além dos resultados na TV aberta, a Globo registra desempenho positivo no SporTV, que chega a liderar a audiência entre os canais esportivos pagos durante algumas corridas exclusivas.

Em 2025, a Globo falou sobre o retorno da modalidade. "A TV Globo tem uma longa história de sucesso com a Fórmula 1, que remonta a quando os brasileiros costumavam acordar cedo nos fins de semana para assistir a Ayrton Senna e a outros pilotos brasileiros de destaque competirem no auge das corridas. Agora, a Fórmula 1 está de volta em casa, e os fãs terão a chance de uma experiência complementar e ainda mais rica na Globo", disse Leonora Bardini, diretora executiva.