Virginia conheceu piloto da Stock Car enquanto namorava Vini Jr.

Por IG

Publicada em 12/11/2026 às 10h22

O suposto affair entre Virginia Fonseca, de 27 anos, e o piloto da Stock Car César Ramos, de 37, está dando o que falar nas redes sociais. Os rumores ganharam força nesta semana, no entanto, a influenciadora e o automobilista já se conheciam desde o início do ano.

Virginia e César já haviam se cruzado em um outro evento realizado em Goiânia, em março deste ano, quando ela ainda namorava Vini Jr.. Segundo informações divulgadas pelo Portal Leo Dias, uma troca de olhares despertou a curiosidade da influenciadora, que procurou um promoter para descobrir a identidade do rapaz. Após receber as informações, foi apresentada ao piloto. A interação marcou o primeiro contato entre eles, meses antes do assunto ganhar destaque nacional.

Publicidade

Leia mais

Os caminhos dos dois voltaram a se cruzar neste domingo (8), durante uma festa realizada após o GP de São Paulo. Na ocasião, os dois dançaram e passaram cerca de 15 minutos juntos em um lugar reservado trocando beijos. O espaço ficou separado dos demais convidados pelos seguranças da loira.

Apesar das especulações, a ficada ainda não evoluiu para um relacionamento mais sério. Discreto, César estaria assustado com a grande repercussão da ficada com a influenciadora e com a exposição repentina. Não há informações sobre novos encontros ou sobre planos para dar seguimento ao affair.

Virginia Fonseca está solteira desde o começo de outubro, quando anunciou o fim de seu relacionamento com Vini Jr..

Virginia já conhecia piloto enquanto namorava Vini Jr.. Foto: Reprodução/Instagram

1/7

Troca de follows no Instagram

Virginia Fonseca retribuiu o follow do piloto de Stock Car César Ramos, de 37, nesta quarta-feira (11). Os famosos passaram a se seguir mutuamente no Instagram em meio aos rumores de um affair entre eles.

Publicidade

O primeiro passo partiu do piloto, que seguiu a influenciadora na manhã desta quarta-feira. Horas depois, a loira também passou a acompanhar o piloto na rede social.

Affair confirmado

As notícias sobre o romance entre Virginia e César Ramos estão seguindo a todo vapor e ainda nesta quarta-feira, a informação foi confirmada pela sócia da influenciadora, Samara Pink. Durante uma transmissão ao vivo, a amiga da famosa deixou escapar que Virginia e César trocaram beijos durante uma after party do GP de São Paulo.

Durante a live da empresa da influenciadora, WePink, enquanto ofereciam perfumes aos espectadores, Virginia e seus sócios, Samara e Thiago Stabile, começaram a brincar sobre notas olfativas que lembram pneus, fazendo referência à profissão de César Ramos.