Leão 14 se despede da Argentina com missa para 3 milhões de pessoas, a maior de seu papado

Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 12/11/2026 às 09h55

Vestido com uma casula azul-celeste e branca, cores da bandeira argentina, o papa Leão 14 rezou nesta quarta-feira (11) a maior missa de seu jovem papado. Segundo autoridades locais, mais de 3 milhões de pessoas se reuniram em Luján, a 70 km de Buenos Aires, para acompanhar a última celebração da visita de quatro dias do pontífice ao país sul-americano.

"Hoje, na Casa de nossa Mãe de Luján, minha lembrança se volta de modo especial para o nosso querido papa Francisco, que sempre carregou a "Patroncita morena" em seu coração", afirmou Leão em referência a seu antecessor argentino e à Nossa Senhora de Luján, padroeira do país. A veste do pontífice homenageava o manto azulado da santa.

"Ele nos ensinou com a sua vida -e continua a nos indicar isso a partir do lugar que escolheu para ser sepultado, tão perto de Santa Maria- a amá-la e a venerá-la sempre. De fato, muitas vezes as suas palavras de despedida eram: 'Que Jesus te abençoe e a Virgem Santa te cuide'", continuou.

Embaixo de um sol de quase 30°C, fiéis se reuniram na praça da Basílica de Nossa Senhora de Luján para ver a despedida de Leão, visivelmente emocionado ao longo da cerimônia. "Queridos irmãos e irmãs: dou graças a Deus pelo que vivenciei em minha visita a este país, berço do nosso querido papa Francisco. Agradeço a todos os que trabalharam para que isso fosse possível", afirmou, com a voz embargada.

As referências ao antecessor foram frequentes ao longo da visita à Argentina. Primeiro papa latino-americano, Francisco morreu em abril do ano passado sem retornar à sua terra natal -desfecho que Leão evitou ao incluir na viagem o Peru, sua próxima parada do tour e país onde viveu por 20 anos.

No último sábado (7), quando o pontífice ainda cumpria sua agenda no Uruguai (primeira parada do tour pela América do Sul), a imprensa argentina publicou uma carta assinada por Francisco na qual ele revela seu desejo de visitar a Argentina em 2023, ano em que seus problemas de saúde se agravariam.

A mensagem foi destinada a Gustavo Vera, presidente da ONG argentina Fundação La Alameda. "Obrigado pelo seu email. Em duas páginas, você consegue apresentar um panorama mundial e argentino", afirmou o papa a seu amigo pessoal, em referência ao conteúdo que ele havia enviado. E continuou: "Gostaria de ir à Argentina. Tomara que eu consiga".

Ao embarcar rumo à América do Sul, na sexta-feira (6), Leão mencionou as intenções de Francisco ao falar com jornalistas a bordo do voo papal. "Vou à Argentina com muita alegria, para realizar a viagem que Francisco não pôde", disse ele.

Em 2015, Vera chegou a afirmar à rádio La Once Diez que Francisco tinha receio de pisar em solo argentino devido ao "contexto das divisões e polarizações existentes". Ele iria, continuou, quando tivesse certeza de que sua visita faria bem à nação.

Naquele ano, o país passava por uma eleição que derrotaria o peronismo representado por Cristina Kirchner, então presidente, e alçaria ao poder o direitista Maurício Macri. Desde então, a polarização apenas se acirrou no país, atualmente governado pelo ultraliberal Javier Milei.

Os discursos na Argentina foram repletos de recados políticos ao presidente. Nesta quarta, antes da missa, Leão visitou o Complexo Penitenciário Federal de Buenos Aires e pediu que as prisões sejam "um ambiente mais humano, respeitoso e que favoreça, de fato, a recuperação e a reinserção das pessoas na comunidade".

"Às autoridades e a toda a sociedade da Argentina, gostaria de dizer que é precisamente na nossa condição limitada que encontram lugar a compaixão, a preocupação sincera com as necessidades dos outros e a generosidade", afirmou.

Foi no campo da economia, no entanto, que as mensagens tiveram mais repercussão. Em seu primeiro discurso, no Palácio Libertad, na capital, Leão foi ovacionado ao dizer, ao lado de Milei, que "a economia deve estar a serviço das pessoas, não as pessoas a serviço da economia".

Ele ainda exaltou a disposição dos argentinos para acolher estrangeiros (o governo tem intensificado ações contra migrantes) e instou o país a "revigorar a educação, a formação profissional, o ensino universitário e a investigação" (os principais protestos no país hoje são contra cortes de verbas nas universidades públicas).

Para ficar em apenas mais um exemplo, Leão alertou para as consequências do uso da inteligência artificial, tema de sua primeira encíclica, e disse que "o desenvolvimento tecnológico precisa de uma consciência ética correspondente".

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em setembro deste ano, Milei rechaçou a regulação à tecnologia. "Durante séculos, o medo do amanhã serviu de argumento para restringir liberdades no presente, com a mesma promessa: entreguem-nos uma parte de sua liberdade e nós os protegeremos desta nova ameaça", afirmou. "Por isso lhes digo: diante da Inteligência Artificial, a Argentina se posicionará na vanguarda da liberdade."

A tensão não impediu o presidente de se despedir em lágrimas do Santo Padre nesta quarta, em frente ao avião que o levou a Lima no meio da tarde. Ele ficará no Peru até a próxima segunda-feira (16), quando inicia sua viagem de volta a Roma.

Às 14h19, pouco antes de embarcar rumo a Lima, no Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, Leão publicou uma última mensagem aos fiéis argentinos em sua conta no X. "Este país, a partir de agora, tem dois papas: um que nasceu aqui e outro por adoção", afirmou, em referência ao seu antecessor, Francisco. "Continuemos unidos em Cristo, rezando uns pelos outros e nos confiando ao amparo maternal de Nossa Senhora de Luján. Até sempre, minha querida Argentina!"