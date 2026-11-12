Grande parte do país tem alerta para perigo potencial de tempestades

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 12/11/2026 às 09h40

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de perigo potencial de tempestades para 17 estados brasileiros nesta quinta-feira (12).

Segundo o aviso do órgão, pode chover até 30 milímetros (mm) por hora (ou 50 mm por dia) e haver ventos intensos de até 60 km/h em várias dessas áreas.

Há ainda possibilidade de queda de granizo em alguns locais. O Inmet alerta para risco baixo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos e alagamentos.

No Norte, o alerta vale para todo o território do Acre, Rondônia e Tocantins, além de partes do Amazonas e Pará.

No Nordeste, há riscos para partes da Bahia, Piauí e Maranhão.

No Centro-Oeste, poderão ser atingidos os estados de Goiás e Mato Grosso, além do Distrito Federal e partes do Mato Grosso do Sul.

No Sudeste, poderão ser afetados São Paulo e partes de Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Já no Sul, o aviso abrange todo o estado do Paraná e partes de Santa Catarina.

Acumulado de chuva

O Inmet também divulgou um aviso de perigo potencial de acumulado de chuva para o sul da Bahia e os municípios mineiros de Palmópolis e Serra dos Aimorés.

O alerta é para chuva até 30 mm/h (ou 50 mm/dia), com baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos em cidades com essas áreas de risco.