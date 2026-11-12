Máximo critica cortes de Lula em emendas; Maurício Carvalho silencia; e Gilber e Sofia abrem vagas para suplentes

Por Herbert Lins

Publicada em 12/11/2026 às 09h34

Prof. Herbert Lins – MTE 1143

Nos bastidores do poder, a política revela seus talentos e suas contradições

CARO LEITOR, hoje (12) é dia de #TBT, e a coluna reflete sobre o ditado “santo de casa não faz milagre” no marketing eleitoral. Antes da campanha ao Senado de Bruno Scheid (PL), ouvi que o publicitário Melqui Filetti Moreira não daria conta do desafio. O resultado contrariou os prognósticos: Melqui reuniu bons profissionais, construiu uma comunicação consistente e mediou conflitos com equilíbrio, inclusive diante da fake news sobre um suposto áudio em que Bruno atacaria Silvia Cristina (PP). A lição é clara: competência não depende de CEP, mas de preparo, liderança e estratégia. É hora de valorizar os santos que estão à porta ou, melhor, a prata da casa. Desqualificar talentos locais antes de vê-los trabalhar é preconceito. E o trabalho falou mais alto.

Talento

O publicitário Melqui Moreira herdou o talento de seu pai, Hélio José Moreira, proprietário de uma gráfica. Desde cedo, trabalhou ao lado dele, aprendendo na prática os ofícios da publicidade, especialmente o design gráfico. São raízes que explicam sua trajetória.

Conheci

Como hoje é dia de #TBT, vale recordar que conheci o advogado eleitoralista Richard Campanari por intermédio do senador Confúcio Moura (MDB), durante o casamento dos queridos amigos Aleks e Gabriela Palitot.

Apresentou

Richard Campanari me apresentou ao advogado eleitoralista Dr. Luiz Felipe Andrade. Ambos integraram a assessoria jurídica de Bruno Scheid (PL) na disputa pelo Senado e atuaram em uma articulação decisiva para a campanha.

Proeza

Richard Campanari e Luiz Guilherme conseguiram a proeza de viabilizar até às vésperas da eleição, a incorporação do sobrenome Bolsonaro ao nome de campanha do candidato ao Senado Bruno Scheid (PL). A retirada ocorreu quando sua identificação como escolhido de Jair Bolsonaro (PL-RJ) já estava consolidada.

Lembrar

No #TBT de hoje, a coluna não poderia deixar de lembrar o marqueteiro Marcelo Vitorino, que esteve à frente da campanha de Fernando Máximo (PL), deputado federal e senador eleito. O resultado foi expressivo: 570.799 votos nas urnas, o equivalente a 31,97% dos votos válidos, uma votação que surpreendeu o cenário político rondoniense.

Lamentou

Em conversa com a coluna, o deputado federal e senador eleito Fernando Máximo (PL) lamentou os cortes do governo Lula nas emendas parlamentares de bancada e individuais. Segundo ele, a redução compromete entregas previstas aos municípios.

Afeta

Um exemplo é a aquisição de máquinas agrícolas: Fernando tinha programado entregar dez tratores, mas, diante dos cortes orçamentários, conseguirá viabilizar apenas um. A redução afeta diretamente o atendimento às demandas municipais.

Criticou

Fernando Máximo (PL) também criticou os cortes nas áreas de Saúde e Educação, especialmente nos recursos destinados à Universidade Federal de Rondônia (UNIR) e ao Instituto Federal de Rondônia (IFRO).

Sensibilizar

Mesmo integrando a oposição, Fernando Máximo (PL) afirmou que pretende sensibilizar lideranças do governo e integrantes da equipe econômica para rever os cortes, sobretudo nas áreas de Saúde e Educação, consideradas essenciais à população.

Efeitos

Segundo Fernando Máximo (PL), os municípios também sentirão os efeitos da redução dos recursos federais, com prejuízos à execução de obras, serviços e investimentos. A conta, como sempre, acaba chegando à ponta: onde o cidadão mais precisa do poder público.

Procurou

A coluna procurou o líder da bancada federal, deputado Maurício Carvalho (União Brasil), para esclarecer os cortes no orçamento que atingem as emendas parlamentares de bancada e individual. O deputado, porém, não atendeu às ligações nem retornou o contato.

Dificuldade

O silêncio reforça uma dificuldade recorrente da Família Carvalho em lidar com a imprensa, inclusive com profissionais que mantêm relações de amizade. Para quem exerce mandato público, transparência não deveria depender de afinidade ou conveniência.

Promete

O senador Confúcio Moura (MDB) pretende encerrar sua trajetória na vida pública lançando um novo livro sobre sua vida e obra, previsto para janeiro ou fevereiro do próximo ano. A publicação promete reunir memórias de sua caminhada.

Blogueiro

Médico e político, Confúcio Moura (MDB) construiu também uma trajetória intelectual paralela. Entre a política e a literatura, tornou-se uma espécie de blogueiro, com suas crônicas semanais, nas quais registra impressões sobre o cotidiano.

Oportunidade

Tive a oportunidade de ler duas obras de Confúcio Moura (MDB): A Flecha e o livro de contos Caleidoscópio. São publicações que revelam outra faceta do senador, para além dos cargos públicos e da atividade política.

Flecha

Na minha avaliação crítica, A Flecha é sua obra mais interessante. O livro aborda a colonização de Ariquemes e faz referências aos indígenas Uru-Eu-Wau-Wau, trazendo elementos históricos e culturais importantes para compreender a formação da região.

Caleidoscópio

Já Caleidoscópio reúne 61 crônicas inspiradas na observação do cotidiano e da vida urbana de Ariquemes. São registros literários de experiências, personagens e situações que compõem a memória afetiva da cidade.

DER

O deputado Jean Oliveira (PRD) acompanhou, com o diretor-geral do DER-RO, Diego Muniz, a vistoria das obras da Serra do Pialopes, na RO-135, em Alta Floresta. Trecho receberá asfalto para ampliar a segurança e facilitar o transporte rural.

Homenageou

O deputado Cássio Góis (PSD) homenageou a Paróquia Sagrada Família, de Cacoal, pelos 50 anos de fundação e evangelização. A solenidade também reconheceu o trabalho pastoral e social do padre Johnnis Martins Parteli, com Medalhas de Mérito Legislativo.

Voltou

A crise no transporte coletivo de Porto Velho voltou a colocar a gestão de Léo Moraes (Podemos) sob questionamento. Na quarta-feira (11), motoristas paralisaram as atividades por falta de confirmação do pagamento salarial, deixando 60 mil passageiros sem ônibus.

Conta

Enquanto a Prefeitura de Porto Velho sustentava que os repasses à concessionária JTP estavam em dia, a empresa alegava não ter recebido os recursos. No meio do desencontro de informações, milhares de passageiros enfrentaram transtornos, pagando a conta de uma disputa que não provocaram.

Exigiu

A Agência Reguladora determinou a retomada do serviço, exigiu frota mínima e ameaçou aplicar multa diária de R$ 10 mil à concessionária. Com os salários pagos, os ônibus voltaram a circular, mas a crise deixou uma pergunta sobre a mesa: quem responde pelo caos?

Garantir

Afinal, de que adianta anunciar tarifa de R$ 3 e renovação da frota se o sistema não consegue garantir o básico? O transporte coletivo exige planejamento, fiscalização e continuidade, não medidas populistas.

Reorganizou

A crise do transporte coletivo em Porto Velho foi o calcanhar de Aquiles das gestões dos ex-prefeitos Roberto Sobrinho (PT) e Dr. Mauro Nazif (PSB). O imbróglio só encontrou uma solução na administração de Dr. Hildon Chaves (PSDB), que reorganizou o sistema e enfrentou um problema histórico da capital.

Vandalismo

O diretor-presidente da EMDUR, Bruno Holanda, publicou um vídeo lamentando a depredação dos playgrounds nos residenciais Orgulho do Madeira e Santa Bárbara. O vandalismo compromete espaços destinados ao lazer das famílias e crianças.

Ressaltou

Bruno Holanda ressaltou que os equipamentos públicos pertencem à coletividade e, portanto, são responsabilidade de todos. Também destacou a importância de conscientizar crianças e adolescentes sobre o uso adequado dos espaços, preservando o patrimônio que beneficia toda a comunidade.

Deixarão

O vereador Dr. Gilber (PL) e a vereadora Sofia Andrade (PL), deixarão a Câmara Municipal da Porto Velho após conquistarem, respectivamente, uma vaga na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal nas eleições de 2026.

Suplentes

Com a saída dos dois parlamentares, a Câmara Municipal de Porto Velho deverá empossar, a partir de fevereiro, os suplentes Léo Alencar e Dione Berto, ambos do PL, que passarão a ocupar as cadeiras deixadas pelos titulares.

Sério

Falando sério, na política, administrar é muito mais do que anunciar obras, distribuir promessas e colecionar manchetes. O transporte coletivo é apenas mais um teste de gestão para Léo Moraes (Podemos). A história de Porto Velho mostra que problemas empurrados com a barriga atravessam mandatos, desgastam prefeitos e castigam a população. No fim, o eleitor não cobra discurso: cobra resultado.