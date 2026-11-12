Inscrições para concursos da Saúde e Educação são prorrogadas até 16 de novembro em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 12/11/2026 às 09h18

A Prefeitura de Porto Velho prorrogou até a próxima segunda-feira (16) as inscrições para os concursos públicos das secretarias municipais de Saúde (Semusa) e Educação (Semed). A medida também estende o prazo para pagamento das taxas de inscrição, oferecendo mais tempo aos interessados em participar das seleções.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), até as 16h do dia 16 de novembro, no horário de Rondônia.

O prefeito Léo Moraes ressaltou a importância de ampliar o prazo para os candidatos. “Queremos garantir que mais pessoas tenham a oportunidade de participar desses concursos. São seleções importantes para fortalecer os serviços de Saúde e Educação e abrir novas oportunidades no serviço público”.

O secretário municipal adjunto de Administração, Antônio Figueiredo, orientou os candidatos sobre os novos prazos e o pagamento das taxas. “Quem ainda não realizou a inscrição tem até o dia 16 de novembro. Os candidatos que já possuem boletos vencidos podem acessar novamente o site da banca, emitir a segunda via e realizar o pagamento dentro do novo prazo”.

COMO SE INSCREVER

Os interessados devem acessar o site https://www.ibgpconcursos.com.br, selecionar o concurso desejado e seguir as orientações da banca organizadora.

A segunda via dos boletos poderá ser emitida até as 17h do dia 16 de novembro. O pagamento deverá ser efetuado até essa mesma data, conforme as condições bancárias e as regras dos editais.