Adolescente é apreendida com porções de drogas no Orgulho do Madeira

Por NewsRondônia

Publicada em 12/11/2026 às 08h50

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida por uma guarnição da Polícia Militar no início da madrugada desta quinta-feira, dia 12 de novembro de 2026, sob suspeita de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. O flagrante ocorreu por volta das 00h02 no Residencial Orgulho do Madeira, localizado na zona Leste da capital rondoniense.

De acordo com o registro policial, os militares do Setor 15 pertencentes ao 5º Batalhão da Polícia Militar intensificavam o policiamento preventivo no conjunto habitacional devido a informes sobre possíveis ações planejadas por facções criminosas. Durante as diligências, a equipe recebeu uma denúncia anônima apontando a comercialização de entorpecentes nas proximidades do final da Quadra 600.

No endereço indicado, os policiais abordaram dois homens e duas adolescentes. Durante a varredura minuciosa na área externa de uma varanda, os agentes localizaram uma sacola ocultada sob uma placa de cobertura da rede de esgoto. No interior do invólucro foram encontradas 26 porções de substância aparentando ser cocaína e outras 10 porções de maconha, totalizando 36 embalagens prontas para a venda.

Embora os abordados tenham mantido silêncio durante a revista inicial, a menor de 16 anos assumiu a propriedade da droga durante o trajeto até a unidade policial e relatou que os outros três indivíduos estavam no local apenas como usuários interessados em adquirir maconha. Na Delegacia de Flagrantes, os dois homens e a outra jovem confirmaram que haviam solicitado uma porção do entorpecente à suspeita. A adolescente permaneceu apreendida à disposição da Justiça, enquanto os demais envolvidos foram apresentados na condição de testemunhas.