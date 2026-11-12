Rondônia levará delegação de 90 pessoas ao Brasileiro de Karatê em Brasília

Por O MINUTO NOTÍCIAS

Publicada em 12/11/2026 às 08h47

Rondônia terá uma delegação de 90 pessoas no Campeonato Brasileiro de Karatê CNKB, que será realizado entre os dias 19 e 22 de novembro, no Ginásio do Cruzeiro, em Brasília (DF). A viagem está prevista para terça-feira, dia 17 de novembro.

Segundo a Federação Rondoniense de Karatê Esportivo, o grupo reúne atletas, técnicos, árbitros, preparador físico e acompanhantes. Estarão representados os municípios de Ji-Paraná, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Monte Negro, Pimenta Bueno, Cacoal e Espigão do Oeste.

A programação terá início no dia 19, com abertura e desfile das federações. Conforme a entidade estadual, a expectativa é reunir aproximadamente 1.500 atletas, com disputa por classificações para o Mundial de 2028.

Federação informa custeio de inscrições e uniformes

A federação informou que pagou as inscrições dos atletas, custeou diárias de técnicos e árbitros e forneceu gratuitamente os uniformes dos competidores.

O comando técnico principal da seleção rondoniense ficará sob responsabilidade de um professor do Dojô Matos, de Cacoal.

De acordo com o comunicado, a participação conta com apoio de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Rodrigo Camargo, da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer e do Governo de Rondônia.

O documento não detalha quantos integrantes da delegação disputarão as provas nem apresenta a distribuição dos atletas por categoria.