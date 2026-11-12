FFER divulga tabela e regulamento do Rondoniense Sicredi 2027

Por FFER

Publicada em 12/11/2026 às 08h19

A Federação de Futebol do Estado de Rondônia por meio do Departamento de Competições divulgou nesta quinta feira a tabela e o regulamento do Rondoniense Sicredi 2027. Os jogos da competição começam a partir do dia 16 de janeiro com a final prevista para o dia 13 ou 14 de março. Confira a tabela aqui.

Na tabela os jogos do Grupo A, dos clubes da capital, Barcelona, Gazin Porto Velho, Sport Genus e Rondoniense aparecem com local a definir, porque os clubes ainda não formalizaram onde vão mandar seus jogos. Durante o Congresso Técnico da Competição, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia colocou à disposição dos clubes o CDF - Heitor Costa e aguarda a formalização de interesses de utilização da praça esportiva pra mandarem seus jogos.

O Departamento de Competições da FFER também divulgou o Regulamento Específico da principal competição de Rondônia, o Rondoniense Sicredi 2027.

O Departamento de Competições da FFER também divulgou o Regulamento Específico da principal competição de Rondônia, o Rondoniense Sicredi 2027. Confira aqui. Na oportunidade o DCO da FFER também disponibilizou o REC Geral, o Regulamento Geral das Competições para a próxima temporada. Confira Aqui