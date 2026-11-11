Prefeitura inicia atendimentos da Carreta da Saúde nesta quinta-feira (12), ao lado do Hospital Municipal

Por Helen Paiva

Publicada em 11/11/2026 às 16h48

Para quem aguarda uma consulta ou um exame, uma ligação pode representar o próximo passo para esclarecer dúvidas e dar continuidade ao tratamento. Por isso, as mulheres que estão na fila de agendamento da rede municipal de Porto Velho devem ficar atentas ao telefone. A partir desta quinta-feira (12), a Carreta da Saúde da Mulher inicia os atendimentos, com previsão de realizar aproximadamente 2 mil consultas, exames e procedimentos durante os 30 dias de permanência no município.

A estrutura está instalada no estacionamento ao lado do Hospital Municipal, na rua João Goulart. Os atendimentos serão realizados na própria carreta, e não nas dependências do hospital.

A ação busca reduzir a espera por serviços especializados e ampliar o acesso à assistência. A organização envolve a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o Departamento de Média e Alta Complexidade (DMAC) e a Central Municipal de Regulação.

AGENDAMENTO E CONTATO

Os serviços são destinados exclusivamente às pacientes que já estão na fila de espera da rede municipal, conforme os critérios técnicos, clínicos e regulatórios. Não haverá atendimento por livre demanda nem distribuição de senhas.

A equipe da Central Municipal de Regulação entrará em contato por telefone com as pacientes selecionadas para informar o dia e o horário do atendimento. A orientação é ficar atenta às chamadas e comparecer conforme o agendamento. Não é necessário ir até a carreta para tentar conseguir uma vaga.

Para a secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, a organização dos agendamentos permite direcionar os serviços às mulheres que aguardam assistência.

“Estamos organizando esses atendimentos para dar continuidade à assistência, com segurança e respeito. Pedimos que as pacientes fiquem atentas ao telefone, porque nossa equipe fará o contato para agendar. A iniciativa também busca ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal, agilizando o acesso das mulheres aos serviços de saúde e alcançando o maior número possível de pacientes”, destaca a secretária.

SERVIÇOS OFERTADOS

Entre os serviços previstos estão mamografias, ultrassonografias de mama, transvaginais e pélvicas, consultas ginecológicas e com especialistas, além de colposcopias. Também estão previstas biópsias de mama e do colo do útero, quando houver indicação clínica e necessidade de investigação complementar.A oferta será organizada conforme a programação da carreta e as necessidades das pacientes encaminhadas pela Regulação. A estimativa de 2 mil atendimentos reúne os diferentes serviços previstos para o período.

O prefeito Léo Moraes ressalta a importância de ampliar o acesso das mulheres à saúde especializada.

“Queremos transformar a espera em acesso a consultas e exames, e elas vão vir, vão fazer os exames de imagens, mamografia, consultas com médico especialista e já saem com a maioria dos resultados em mãos, ficamos felizes em conseguir ampliar esses atendimentos”, afirma o prefeito.

DIAS E HORÁRIOS

O cronograma prevê atendimentos de segunda a sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 17h. No sábado, 14 de novembro, os atendimentos também serão realizados nos dois períodos. Já nos sábados 28 de novembro e 5 de dezembro, o funcionamento será apenas pela manhã, das 7h às 12h.

Não haverá atendimento em 20 de novembro, feriado, nem no sábado 21 de novembro, quando a programação prevê interrupção das atividades. Os serviços disponíveis variam conforme o dia, e cada paciente deverá seguir a data e o horário informados pela Regulação.