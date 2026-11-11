“Acho muito errado”, diz moradora do Caí N’Água sobre descarte irregular de lixo

Por Letícia Regis

Publicada em 11/11/2026 às 16h39

A frase, dita pela moradora Thays Gabrielle, traduz a indignação de quem vive no bairro Caí N’Água diante de uma situação que voltou a chamar atenção na comunidade: o descarte irregular de lixo próximo ao canal. No local, foram encontrados materiais recicláveis, sacolas e até uma cama e um colchão deixado à beira do canal. Tudo isso, antes mesmo que as obras de revitalização fossem concluídas.

Moradora do bairro desde que nasceu, Thays demonstrou tristeza ao perceber que, mesmo com os esforços para manter o espaço limpo, amplo e revitalizado, algumas pessoas continuam descartando resíduos de forma inadequada.

“Acho muito errado, porque isso prejudica muito a passagem da água para o rio, fora a poluição. É triste ver tanto lixo perto de onde a gente mora”, relatou a adolescente.

Thays já demonstra uma consciência que deveria fazer parte da rotina de todos: o cuidado com o lugar onde se vive. Para ela, manter as ruas, canais e áreas públicas limpas também é uma forma de cuidar da própria comunidade.

O descarte irregular de resíduos, além de deixar o ambiente com aspecto de abandono, pode provocar problemas para os próprios moradores. O lixo jogado próximo a canais pode ser levado pela chuva, obstruir a passagem da água e contribuir para alagamentos, principalmente durante o período chuvoso.

O secretário municipal de infraestrutura, Liandro Loyola, esteve no local e viu de perto o motivo da indignação.

“É muito complicado, estamos trabalhando para transformar esse canal, renovar o sistema de drenagem e infelizmente chego aqui e me deparo com essa situação. Isso atrasa a obra porque precisamos recolher esse material. Precisamos de mais conscientização das pessoas para que o nosso serviço seja entregue com a melhor qualidade possível”

“Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura dos bairros e garantir espaços mais dignos para a população. Mas cuidar da cidade também é uma responsabilidade coletiva. Precisamos da colaboração de todos para preservar as melhorias e evitar que o descarte irregular prejudique o trabalho realizado”, destacou o prefeito Léo Moraes.

A situação também reforça a importância da participação da população na conservação da cidade. A Prefeitura de Porto Velho atua na limpeza e manutenção de diferentes pontos da capital, mas a colaboração dos moradores é fundamental para evitar que locais já atendidos pelas equipes voltem a receber lixo de forma irregular.

Para quem vive no Caí N’Água, o desejo é simples: poder morar em um bairro mais limpo, organizado e agradável. E, para isso, a mudança também começa em pequenas atitudes do dia a dia, como não jogar lixo nas ruas, canais ou terrenos e orientar outras pessoas sobre a importância de preservar os espaços que pertencem a toda a comunidade.