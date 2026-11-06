Revolução ambiental em Rondônia; Câmara paga demitidos; e senadores fecharam com Marinho

Por Sérgio Pires

Publicada em 06/11/2026 às 09h00

UMA REVOLUÇÃO AMBIENTAL EM RONDÔNIA: SEDAM SERÁ PARCEIRA DO PRODUTOR E SURGIRÁ A POLÍCIA DO AGRO

Uma verdadeira revolução nas questões ambientais, com mudança radical nas atividades da Sedam e, principalmente, do Batalhão Ambiental. A Sedam será transformada numa parceira da produção. A Polícia Ambiental vai mudar de nome: será Batalhão do Agro, para proteger os produtores e impedir invasões ilegais de terras.

A decisão é do governador eleito Marcos Rogério. O coordenador da transição de governo, o deputado federal campeão de fotos, Lúcio Mosquini, contou com exclusividade para este blog como as coisas estão e como passarão a ser na administração Marcos Rogério, neste contexto.

“No governo Marcos Rogério, a Sedam vai ser protagonista total do desenvolvimento. Ela vai trabalhar todos os dias ao lado do produtor e não contra ele, como é hoje. O papel dela será muito mais de orientação do que punitivo, ou seja, apenas multando os produtores”, resume Mosquini.

E explica: “a Sedam vai punir os crimes ambientais; vai exercer sua prerrogativa de fiscalização, mas a de multar, não vai ser mais o principal foco da Secretaria”. Mosquini informou ainda que será aberto concurso público para agentes de fiscalização ambiental. Um dos motivos é que as multas aplicadas por alguém que não seja um agente ambiental de carreira, elas não têm validade.

Outra questão vital na forma como as questões do meio ambiente serão tratadas, envolve diretamente a Polícia Ambiental, mudando seu foco e protagonismo. “Nossa pretensão é destituir o Batalhão como ele é atualmente e transformá-lo no Batalhão do Agro”.

“O principal objetivo deste novo rumo do Batalhão, será combater o crime organizado no campo e as invasões ilegais de propriedades. Então estes policiais vão agir no máximo em 24 horas, para combater estas invasões. O Batalhão Ambiental vai ser reduzido aos poucos e vamos aproveitar est mão de obra qualificada a serviço da nova Sedam”, explicou.

Voltando à Sedam, ela vai atuar nas áreas mineral, vegetal e agrícola. Será protagonista do desenvolvimento, explica Mosquini, “porque ela vai acelerar vai acelerar os licenciamentos e as análises processuais de multas e, ainda, vai acelerar validação de autorizações. Então, a Sedam será uma grande secretaria no governo Marcos Rogério”, concluiu.

Há ainda vários detalhes, como a escolha do futuro secretário, ainda indefinida; o orçamento Fake da Sedam (o dinheiro dela é mínimo) e o 641 servidores, que não estão dando conta de tanto trabalho. Mas daí já é assunto para outro blog!!!

PAGAMENTO NESTA SEXTA: INDENIZAÇÕES AOS 498 DEMITIDOS DA CÂMARA MUNICIPAL PODE ULTRAPASSAR OS 2 MILHÕES DE REAIS

Quase 2 milhões de reais. Pode ser até um pouco mais. É este o dinheiro que a Câmara de Vereadores de Porto Velho vai desembolsar, nesta sexta-feira, numa vez só, para indenizar os 698 servidores recentemente demitidos. Nenhuma rescisão tinha sido paga até agora.

Numa conversa com o prefeito Léo Moraes, que apoiou a iniciativa, o atual presidente da Assa, Gedeão Negreiros conseguiu verbas de adiantamento dos valores que a Câmara tem a receber, para que pudesse cumprir os compromissos.

Vários servidores entre os demitidos, todos desempregados pouco antes da época natalina, já estavam preocupados, imaginando que poderiam não receber as rescisões a que têm direito. O entendimento entre a Prefeitura e a Câmara resolveu o problema.

A Câmara fez todo este pacotaço de demissões logo depois da eleição de 4 de outubro. Centenas de servidores, muitos dos quais trabalharam duro nas campanhas dos seus candidatos, se viram defenestrados de seus cargos de uma hora para outra, sem qualquer aviso.

A explicação oficial é de que as demissões fazem parte de uma drástica redução no número de cargos comissionados no legislativo municipal, exigido pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público.

Se não houver mudança de planos, a correria aos bancos será grande, nesta sexta-feira. Não há mais detalhes sobre a forma de pagamento, mas o presidente da Casa, Gedeão Negreiros, garante que todos serão indenizados com 100 por cento a que têm direito

MARCELO CRUZ PEDE À JUSTIÇA PARA TROCAR DE PARTIDO SEM PERDER O MANDATO, PORQUE O AVANTE NÃO ATINGIU CLÁUSULA DE BARREIRA

Mais um caso inédito para a Justiça Eleitoral decidir. O deputado estadual reeleito Marcelo Cruz, recorreu à Justiça para deixar o partido pelo qual se elegeu, o Avante, por perder recursos financeiros que o partido não terá, além de espaço no horário eleitoral gratuito, no ano que vem.

O conhecido advogado eleitoralista Nelson Canedo é quem ingressou com a ação, a pedido do seu cliente. Basicamente, como o Avante não ultrapassou a cláusula de barreira, em nível nacional, os seus eleitos ficaram alojados dos benefícios legais, incluindo fundo partidário, fundo partidário e horário eleitoral gratuito.

Reeleito com 12.048 votos, o deputado pede o reconhecimento judicial de justa causa, para ingressar em outro partido que tenha cumprido a cláusula de desempenho, preservando sua diplomação, posse e exercício do mandato. O Avante ficou abaixo das duas exigências alternativas

De acordo com levantamento oficial publicado pela Câmara dos Deputados, com dados do Tribunal Superior Eleitoral e da Secretaria-Geral da Mesa, o Avante recebeu 1,59 por cento dos votos válidos nacionais para deputado federal e elegeu apenas cinco deputados federais em três estados.

A ação patrocinada por Nelson Canedo sustenta que a Constituição assegura, ao parlamentar eleito por uma legenda que não alcançou a cláusula o direito de mudar para outra, que tenha cumprido os requisitos, sem perder o mandato. Embora o desempenho seja medido pela eleição para a Câmara dos Deputados, a defesa aponta que essa garantia também alcança os deputados estaduais.

CRISE BANCÁRIA NO PARAGUAI: BRASILEIROS TIVERAM PREJUÍZOS, MAS AINDA NÃO SE SABE SE HÁ RONDONIENSES ENTRE ELES

Até o final da tarde da quinta-feira, não se tinha ainda notícia de empresas ou empresários de Rondônia estejam entre os que perderam muito (alguns perderam tudo) com a quebra do principal banco do país. A crise, inclusive, obrigou o presidente Santiago Peña a renunciar ao seu mandato e colocou o país todo em alerta financeiro.

Nos últimos dois anos, mais de 200 empresas brasileiras se mudaram para o Paraguai, aproveitando muitas facilidades e uma tributação muito abaixo dos constantes aumentos de impostos, colocando o Brasil como uma das mais altas cargas do mundo.

A crise envolvendo o Ueno Bank, uma das maiores instituições financeiras digitais do Paraguai, também atingiu brasileiros que mantinham contas no país vizinho, especialmente moradores da faixa de fronteira e empresários que realizam operações comerciais entre os dois países. Há rondonienses vivendo no país vizinho, mas ainda não se sabe que tipo de prejuízos tiveram.

Nas cidades de fronteira, como Pedro Juan Caballero e Salto del Guairá, onde muitos brasileiros possuem contas para facilitar negócios, compras e investimentos, a suspensão das operações gerou preocupação e incerteza. Milhares de pessoas acorreram aos bancos, mas acabaram sem dinheiro.

O caso ganhou repercussão após a descoberta de problemas de solvência no banco e a abertura de investigações que resultaram na prisão de dirigentes ligados à administração da instituição.

A LOCOMOTIVA 18 E SUA HISTÓRIA VOLTAM AOS TRILHOS NESTE DOMINGO, COM PASSEIOS NA PRAÇA DA MADEIRA-MAMORÉ

O trenzinho histórico está de volta. Ele volta aos trilhos neste domingo. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer (Semtel), realizará passeios turísticos gratuitos na Locomotiva 18, no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM), no centro da Capital.

Os passeios serão realizados das 16h às 18h, com capacidade para 40 pessoas cada vez. Cada percurso terá duração aproximada de 20 minutos e contará com o acompanhamento de um guia de turismo, que apresentará informações e curiosidades sobre a história da ferrovia e sua importância para a formação da cidade e de Rondônia.

Para participar, os interessados devem realizar a inscrição antecipadamente pelo aplicativo PVH+, disponível também no portal de serviços da Prefeitura. O passeio na Locomotiva 18 foi retomado neste ano, durante as comemorações do aniversário de Porto Velho, após anos sem a realização da atividade. A iniciativa permite que moradores e visitantes tenham contato com um dos principais símbolos históricos da Capital.

O prefeito Léo Moraes destacou que a retomada dos passeios também contribui para fortalecer a relação da população com a história da cidade. “Porto Velho tem uma história muito rica, e a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é um dos maiores símbolos dessa trajetória. Retomar o passeio na Locomotiva 18 é permitir que a população e os visitantes vivenciem esse patrimônio de perto, valorizando nossa memória e fortalecendo o turismo”

COP 31 REPETE ENCONTRO DE RICOS, GASTANÇA E IATES MILIONÁRIOS, MAS MUITO POUCO PARA OS QUE VIVEM NESTE PLANETA AZUL

O que mudou no mundo, nas questões ambientais, desde a primeira Conferência das Partes, a COP, que chega a sua 31ª edição nesta semana, em Antalya, uma maravilha de cidade mediterrânea, na Turquia, que recebe mais de 16 milhões de turistas por ano?

Afora os que se tornaram milionários ou bilionários vendendo suas teorias da destruição do Planeta, muito pouca coisa mudou, desde a primeira edição, realizada em Berlim, em 1995. Continuam também, sempre fortes, as tentativas de países ricos de dominarem a Amazônia, cassa que estão fazendo há décadas e aos poucos, através das ONGs que patrocinam.

Nesta segunda-feira, começa outra edição da COP, agora a de números 31, com os mesmos temas, as mesmas personalidades e as presenças, entre centenas de autoridades, do governador Marcos Rocha; do presidente Lula e da primeira dama Janga, campeões de viagens ao redor do mundo.

É um evento para ricos. Principalmente os que, nadando em fortunas, querem um mundo socialista, claro que, com eles comandando e enriquecendo cada vez mais. Além dos altos custos, muitos participantes vão mostrar seus iates milionários, movidos a muito óleo diesel, para depois defenderem que os combustíveis fósseis estão destruindo o Planeta.

Festa para eles, gastança sem fim para eles. Muito pouco de real para o meio ambiente e para a imensa maioria dos habitantes deste Planeta azul!

LUZ DO ALVORECER, UMA PORTA ABERTA PARA UNIR FAMÍLIAS E DAR OPORTUNIDADES PARA QUEM MAIS PRECISA DELAS

“Não somos Instituição assistencialista. Atuamos com o acolhimento de famílias e indivíduos em vulnerabilidade social e econômica, com o olhar voltado para o fortalecimento dos laços familiares, resgate da cidadania, vida saudável, protagonismo, desenvolvimento e aprendizagens essenciais da criança e adolescente, geração de renda e empreendedorismo”.

O texto de apresentação da instituição Luz do Alvorecer, que já deu a base para uma vida melhor a centenas e centenas de pessoas, resume o que pretende para fortalecer os laços familiares e dar oportunidades a quem não tem acesso a elas.

Fundador e um dos líderes da entidade, o desembargador Gilberto Barbosa participou, nesta semana, do programa Papo de Redação, com os Dinossauros da Rádio Parecis FM, falando um pouco sobre a Luz do Alvorecer, seu trabalho solidário e o apoio que necessita dos associados e participantes, para manter um trabalho social de enorme importância, mas que precisa sempre de apoio, até para conseguir manter seus custos mensais, na faixa de 80 mil reais.

Há duas formas de receber os benefícios. Um deles é pela inscrição individual e outro pela inscrição familiar. Agora, está iniciando a etapa que antecede o início das atividades do “Programa Alvorecer”, tem por finalidade selecionar famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social e econômica. O “Programa Alvorecer” acolhe famílias na sua integralidade e, para participação em cursos profissionalizantes, é possível participações individuais.

Tanto para se inscrever como para apoiar a instituição, como sócio ou como colaborador, o site www.luzdoalvorecer.org.com dá todas as informações. Os contatos também podem ser feitos pelo fone 69 9214-1703.

DIREITA SE MOBILIZA PARA ELEGER ROGÉRIO MARINHO. É POSSÍVEL, SE NÃO HOUVER AS TRAIÇÕES COMUNS NO MUNDO DA POLÍTICA

Faltam uns poucos votos. Talvez apenas um. Este é o cálculo que a oposição está fazendo para tentar eleger Rogério Marinho, do PL, para a presidência do Senado, a partir do ano que vem. Nesta semana, uma reunião entre o PL e partidos de direita, como o PP e o Novo, mostrou que há chances reais de que Marinho possa chegar ao comando do Congresso Nacional.

Ele pode contar com os 29 votos do PL (se não houver traição!); seis votos da bancada do PP; três do Partido Novo e pelo menos mais dois do União Brasil, que vai apoiar Davi Alcolumbre. Se a conta estiver correta Marinha pode começar a contar com um total de 40 votos. Precisaria de apenas mais um para formar maioria simples e vencer a disputa contra o governista Alcolumbre.

Dos 81 senadores, 29 do PL, maior bancada que pode unir os demais partidos à direita, além de dois votos certos de senadores do UB. A esquerda e o centrão (que devem votar unidos) terão; PT(10 senadores); MDB (8); Republicanos (5); União Brasil (três dos cinco votos); PSB (4) e PSD (4); PDT e Rede (2); Podemos (2); (PSDB (2) . Há ainda um senador sem partido.

Claro que tudo isso é uma Matemática simplória. A verdade é que estes números são apenas cálculos possíveis. A vida real avisa que haverá traições e que muita água vai rolar embaixo da ponte. Prova disso é que o Novo, por exemplo, já antevê traições, ao ponto de ameaçar de expulsão algum dos seus membros que não votem em Rogério Marinho.

Os três senadores de Rondônia (Jaime Bagattoli, Fernando Máximo e Bruno Scheid) já fecharam com a candidatura de Marinho.

PERGUNTINHA

Com a derrota do presidente Trump, que perdeu a maioria na Câmara e no Senado, a política externa americana e as relações com países como o Brasil pode mudar, inclusive atingindo as dezenas de brasileiros exilados, como por exemplo os irmãos Flávio e Eduardo Bolsonaro?