Homem é encontrado desacordado após sofrer agressões na zona Leste
Por hora1rondonia.com
Publicada em 06/11/2026 às 09h30
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 Um homem com idade estimada em 40 anos precisou de atendimento médico de urgência após ser brutalmente agredido no início da tarde desta quinta-feira (05), no bairro Tancredo Neves, zona Leste de Porto Velho.

Segundo informações preliminares, a vítima sofreu vários golpes, com ferimentos mais graves concentrados na região da cabeça.

Mesmo bastante ferido e apresentando dificuldades para caminhar, o homem ainda conseguiu percorrer alguns metros pelas proximidades da Rua Francisco Menezes, nas imediações da Avenida Raimundo Cantuária. Durante o trajeto, acabou desabando na calçada e perdeu a consciência. 

A situação chamou a atenção de moradores, que acionaram imediatamente o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma equipe de socorristas compareceu ao local, realizou os primeiros procedimentos de atendimento e encaminhou o homem em estado grave ao pronto-socorro do Hospital João Paulo II.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não conseguiu relatar como aconteceu a agressão, nem identificar possíveis responsáveis. Até o momento, não há informações sobre a motivação do ataque.

Polícia Porto Velho
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