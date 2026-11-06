Ana Maria Braga lamenta morte de cachorrinha:

Por IG

Publicada em 06/11/2026 às 10h32

Ana Maria Braga anunciou, na última quinta-feira (5), a morte de sua cachorrinha Paçoca, da raça Spitz Alemão, também conhecida como Lulu da Pomerânia. Em uma publicação nas redes sociais, a apresentadora do Mais Você lamentou a perda do animal, que tinha mais de 13 anos, e relembrou o quanto ele foi importante em sua vida nos momentos difíceis.

No Instagram, a comandante do Mais Você publicou uma mensagem de despedida e falou sobre o apoio emocional que recebeu da companheira ao longo desses anos.

"A nossa Paçoca nos deu tchau. Despedir-se de quem a gente ama é sempre muito difícil. Ainda mais quando se trata de um amor tão incondicional. Foram mais de 13 anos de companhia. Ela esteve comigo em momentos emblemáticos e também nos mais difíceis da minha vida. Muitas vezes, mesmo sem saber, foi meu suporte, meu esteio, meu motivo para levantar e sorrir em dias em que tudo parecia mais difícil", disse.

A apresentadora também fez questão de dizer que a Paçoca foi como um anjo de guarda em sua vida. Ela garantiu sempre irá amar sua companheira de momentos agradáveis e difíceis.

"Eu acredito que os cães são anjos que Deus manda aqui para a Terra. E saibam que a Paçoca foi meu anjo da guarda por muito tempo. Descanse em paz, minha amiga. Vou te amar para sempre!", finalizou.

Reação do público

Nas redes sociais, o público e os fãs de Ana Maria Braga falaram da partida de Paçoca e desejaram forças para a comunicadora matinal.

"Meus sentimentos", desejou a apresentadora Angélica. "Ah, Ana. Paçoca foi e sempre será uma cachorrinha especial. Sempre esbelta e bela... sabia o que queria. E sempre teve a melhor companhia. Era lindo ver vocês duas juntas, o amor e os milhares de lambeijos que ela te dava. Força pra você", disse Tati Machado. "Ana, todo o amor do mundo para vocês", desejou Nicolas Prattes.

Trajetória de Ana Maria na Globo

O Mais Você é um programa produzido pela TV Globo e exibido desde 18 de outubro de 1999, sob o comando de Ana Maria Braga. A atração tem foco em culinária, mas ao longo dos anos passou a abordar diversos temas, como beleza, saúde, prestação de serviço e matérias sobre entretenimento.

Com seu carisma e estilo irreverente, Ana Maria conquistou o público de todas as idades. Ao lado do icônico Louro Mané, ela mantém o programa dinâmico e leve, sendo referência no entretenimento matinal brasileiro há mais de duas décadas.