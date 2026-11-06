Concurso valoriza a produção queijeira e fortalece a agricultura familiar de Rondônia

Por Wania Ressutti

Publicada em 06/11/2026 às 11h30

A produção queijeira de Rondônia ganha mais uma oportunidade de reconhecimento e valorização com a realização do 5º Concurso de Qualidade dos Queijos de Rondônia (ConQueijo). Ao reconhecer a qualidade dos queijos produzidos no estado, o governo de Rondônia publicou o Edital Nº 15/2026/SEAGRI-GEPROJE que incentiva a adoção de boas práticas de produção e amplia oportunidades de comercialização. Os produtores e agroindústrias interessados podem realizar a inscrição até 29 de novembro de 2026 por meio do formulário eletrônico, o concurso será realizado no dia 12 de dezembro, no município de Ariquemes.

A iniciativa tem o objetivo de identificar, reconhecer e premiar produtores e agroindústrias que se destacam pela qualidade, identidade e excelência dos queijos produzidos no estado, contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva do leite e derivados e para o desenvolvimento da agroindústria familiar. O concurso também incentiva o aprimoramento dos processos de fabricação, a inovação e a agregação de valor aos produtos, além de estimular a ampliação dos mercados consumidores e a competitividade dos queijos rondonienses nos cenários regional e nacional.

Visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas famílias rurais e estimulo para novos avanços na atividade queijeira

Nesse processo, a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO) desempenha papel fundamental, por meio de seu trabalho de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares e às agroindústrias. Com presença nos 52 municípios do Estado de Rondônia e proximidade com quem vive e produz no campo, a autarquia contribui para incentivar a participação dos produtores no concurso, orientar sobre a melhoria da qualidade dos produtos e promover o desenvolvimento dos empreendimentos rurais.

A atuação da Emater-RO envolve o acompanhamento dos produtores, a orientação técnica, a disseminação de conhecimentos, além do incentivo à adoção de tecnologias e boas práticas, fatores essenciais para elevar os padrões de qualidade dos queijos. A iniciativa também representa uma oportunidade para dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelas famílias rurais e estimular novos avanços na atividade queijeira.

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha, reconhecer o trabalho dos produtores é fundamental para impulsionar o desenvolvimento econômico no campo. “O ConQueijo é uma oportunidade de reconhecer a qualidade da produção rondoniense, valorizar quem produz com excelência e abrir novos caminhos para a comercialização dos nossos produtos”, pontuou.

A atividade leiteira representa uma importante fonte de geração de emprego, renda e inclusão produtiva

Segundo o diretor-presidente da Emater-RO, Alessandro Pedralli da Silva, o concurso também evidencia a importância da assistência técnica e da extensão rural para o crescimento da atividade queijeira no estado. “O trabalho feito pela Emater-RO fortalece a agricultura familiar e reforça o desenvolvimento das cadeias produtivas de Rondônia, a atuação é essencial para incentivar a melhoria dos processos de fabricação, a adoção de boas práticas e a valorização da produção local”, ressaltou.

CADEIA PRODUTIVA

A atividade leiteira está presente em diversos municípios de Rondônia e representa uma importante fonte de geração de emprego, renda e inclusão produtiva, especialmente para os agricultores familiares. Nesse cenário, a fabricação de queijos constitui uma alternativa estratégica para agregar valor ao leite, diversificar a produção e fortalecer os empreendimentos rurais e agroindustriais.

Além de premiar os produtos que se destacam, o ConQueijo contribui para consolidar a identidade dos queijos rondonienses, ampliar sua visibilidade perante consumidores e estimular o reconhecimento da qualidade da produção estadual. A iniciativa também favorece o desenvolvimento das regiões produtoras, criando oportunidades econômicas e fortalecendo os negócios ligados à cadeia do leite e derivados.