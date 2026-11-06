Por Assessoria

Publicada em 06/11/2026 às 11h38

Aconteceu na quarta-feira 04, nas dependências da 1ª Igreja Batista em Espigão do Oeste, a Sessão Solene requerida pelo deputado reeleito Cassio Gois (PSD) para a outorga de Votos de Louvor as personalidades que contribuíram pela cidadania através do projeto Karate de Letras.

O projeto Karate de Letras é um programa de cunho social desenvolvido pelo seu coordenador André Fernando de Souza e atende a dezenas de praticantes de artes marciais no município. Um trabalho já reconhecido pela sociedade que tem abraçado essa iniciativa.

Ao fazer a abertura da Sessão Solene, o deputado Cassio fez um breve relato da trajetória vencedora do projeto Karate de Letras, contribuindo de forma significativa para o desenvolvimento dos jovens atletas dentro do esporte, na educação e na sua formação como cidadão.

“Pelo reconhecimento ao trabalho social feito pelo projeto Karate de Letras requeremos junto ao presidente da Assembléia, Alex Redano a realização dessa Sessão Solene aqui em Espigão para prestar a justa homenagem as personalidades envolvidas nesse contexto”, pontuou o deputado Cassio.

“Temos o prazer de fazer parte desse trabalho no qual pudemos contribuir para o seu fortalecimento através de recursos para a logistica dos deslocamentos dos atletas até as competições, parabenizar ao coordenador André pela sua dedicação nesse trabalho, citou o parlamentar.

Dentre os vários homenageados com o Voto de Louvor destaque para a servidora de carreira da Emater, atualmente no cartório, senhora Cleane Rodrigues Ricardo, presidente do GAPS e autora do Hino de Espigão, uma pessoa com a incrível vocação para servir o próximo.

Ao encerrar sua fala, o deputado Cassio citou os avanços de seu mandato com investimentos de milhões de reais em vários seguimentos da economia local. “Graças a nossa parceria junto ao prefeito Weliton estamos aqui hoje reafirmando o nosso compromisso com o município de Espigão”, finalizou.

Acompanharam o deputado Cassio, o vereador Genesio Mateus representando o Poder Legislativo, secretário Agostinho Lara, representando o prefeito Weliton, o presidente da Associação Comercial, Marcos Sabino, o Pastor Lazaro pela 1ª Igreja Batista, atletas e seus familiares.