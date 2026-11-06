Trajetória de persistência e dedicação à aprendizagem marca conclusão do Ensino Médio de estudante aos 74 anos 

Por Isabelly Rodrigues

Publicada em 06/11/2026 às 11h49

Aos 74 anos, Maria dos Anjos concluiu o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA) Aída Fibiger de Oliveira, em Cacoal. A conquista representa a realização de um sonho cultivado desde a infância e marca uma trajetória de persistência, retomadas e dedicação à aprendizagem.

Maria começou a estudar aos 7 anos e, ao longo da vida frequentou instituições de ensino em Rondônia e Mato Grosso. Chegou a cursar parte do Ensino Médio pela EJA, mas precisou interromper os estudos em diferentes momentos por questões de saúde e mudanças de cidade. Apesar das dificuldades, nunca abandonou o desejo de concluir a formação escolar. Ao retornar a Cacoal, decidiu retomar os estudos e seguir até alcançar seu objetivo.

A decisão de voltar à escola partiu da própria Maria, que procurou a instituição por iniciativa própria. Para ela, permanecer sem estudar não era uma opção, pois sempre gostou de aprender e buscar novos conhecimentos e, mesmo sem incentivo direto dos familiares, manteve a determinação de concluir essa etapa. “Eu mesma que procurei a escola, quis estudar, porque ficar sozinha sem fazer nada é ruim, eu não gosto de ficar parada”, contou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a educação deve oferecer oportunidades para pessoas de todas as idades, garantindo o acesso ao conhecimento e a possibilidade de retomar projetos interrompidos ao longo da vida. A história de Maria demonstra como a continuidade dos estudos pode contribuir para a realização de objetivos pessoais e para a ampliação das oportunidades.

O interesse pelo conhecimento também está presente na relação de Maria com a família. Ela gosta de responder às perguntas dos filhos e netos, explicar significados e compartilhar o que aprendeu. Antes de concluir os estudos, ainda alimentava o desejo de ingressar em uma faculdade na área relacionada às plantas e ervas medicinais. Embora pretenda fazer uma pausa para descansar, afirma que continuará aprendendo por meio da leitura.

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressaltou a importância da Educação de Jovens e Adultos como oportunidade para quem não conseguiu concluir a escolarização na idade regular. “A modalidade permite que estudantes retomem a formação, desenvolvam habilidades e ampliem seus conhecimentos, respeitando diferentes trajetórias e realidades.”