Deputado Edevaldo Neves cobra providências e esclarecimentos para evitar prejuízos ao calendário escolar

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 11h29

O deputado estadual Edevaldo Neves, do PRD, solicitou esclarecimentos sobre as providências adotadas para regularizar uma situação relacionada à educação pública. O parlamentar também cobrou informações sobre a previsão de solução, com o objetivo de evitar novos prejuízos ao calendário letivo e à aprendizagem dos estudantes.

Além de pedir providências, Neves destacou a necessidade de acompanhar as medidas em andamento e obter respostas sobre os prazos previstos para a regularização. A cobrança busca assegurar que a comunidade escolar não seja novamente prejudicada.

Em manifestação pública, o deputado afirmou que a oferta de ensino público de qualidade depende de planejamento, compromisso e atenção às necessidades da comunidade escolar.

O parlamentar também declarou que continuará acompanhando a demanda e cobrando soluções. Segundo ele, os estudantes precisam ter garantidas condições adequadas de aprendizagem, com respeito ao calendário escolar e ao direito à educação.