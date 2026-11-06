Drenagem avança no bairro Três Marias com instalação de manilhas e bocas de lobo

Por Thaís Alve

Publicada em 06/11/2026 às 11h52

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), está ampliando os serviços de drenagem no bairro Três Marias, com a instalação de manilhas e bocas de lobo em diferentes ruas da região.

As intervenções têm como objetivo melhorar o escoamento das águas da chuva, reduzir pontos de alagamento e proporcionar mais segurança aos moradores.

Os trabalhos foram realizados em etapas, entre março e outubro de 2026, contemplando ruas como Ponto do Coqueiro, Capão da Canoa, Vasco da Gama, Marte e Henrique Valente, além de trechos nos cruzamentos com as ruas Alto Brasil e Zenilos Nascimento.

As ruas Marte e Henrique Valente receberam uma das maiores frentes de serviços, com a instalação de estruturas de drenagem para ampliar a capacidade de escoamento da água.

Na rua Henrique Valente, no cruzamento com a rua Alto Brasil, os serviços de drenagem continuam em andamento. Nesta nova etapa, já foram executados mais de 22 metros de drenagem, com instalação de manilhas. A obra também contempla a implantação de 75 metros de rede de drenagem e a construção de oito bocas de lobo, estruturas que ajudam a captar e direcionar a água da chuva para a rede de escoamento.

As intervenções também contemplaram a rua Vasco da Gama, onde os trabalhos foram executados ao longo de vários dias.

Obras ampliam a drenagem e instalam novos pontos de captação para reduzir o acúmulo de água nas vias

As ações fazem parte dos serviços de infraestrutura realizados pela Prefeitura para atender às necessidades dos moradores e minimizar os transtornos provocados pelo acúmulo de água durante o período chuvoso.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância das obras para melhorar as condições dos bairros e reduzir os impactos das chuvas na rotina dos moradores.

“Estamos levando melhorias de infraestrutura para diferentes regiões, com atenção aos locais que enfrentam problemas de alagamento. A drenagem é fundamental para garantir mais segurança, mobilidade e tranquilidade às famílias, especialmente durante o período chuvoso”, afirmou o prefeito.

As intervenções no bairro incluem a ampliação da rede de drenagem e a instalação de novos pontos de captação da água da chuva, medidas que buscam melhorar o funcionamento do sistema e reduzir o acúmulo nas vias atendidas.

O secretário municipal de Infraestrutura, Liandro Loyola, explicou que os serviços são executados conforme as necessidades identificadas em cada local.

“Estamos trabalhando para melhorar a infraestrutura dos bairros, levando serviços de drenagem a locais que precisam dessa atenção. Nosso compromisso é continuar avançando com serviços que atendam às necessidades da população”.

Na rua Henrique Valente, as equipes seguem com a implantação da rede de drenagem e das estruturas de captação, dando continuidade aos trabalhos previstos para o trecho.