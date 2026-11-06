Educação transforma trânsito e alcança mais de 340 estudantes no distrito de Rio Pardo

Por Miro Costa

Publicada em 06/11/2026 às 12h02

Mais de 340 estudantes do distrito de Rio Pardo, na Zona Rural de Porto Velho, participaram, entre os dias 26 e 28 de outubro, de ações de educação para o trânsito promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO). A iniciativa, executada pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), levou conhecimento, atividades recreativas e orientações sobre segurança viária a alunos das redes municipal e estadual de ensino, com o objetivo de incentivar comportamentos seguros e conscientes desde a infância.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, investir em educação é uma das maneiras mais eficazes de construir um trânsito mais seguro e preservar vidas. “Levar essas orientações às comunidades significa ampliar oportunidades e contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis no trânsito”, evidenciou.

A diretora da Escola Rio Pardo, Edilaine Ramos da Paz, ressaltou a importância da ação para os estudantes da comunidade. “Receber uma atividade como essa é muito importante para nossos alunos, além de aprenderem de forma divertida, os alunos levam esse conhecimento para suas famílias e passam a compreender, desde cedo, a importância de atitudes seguras no trânsito.”

EDUCAÇÃO E CIDADANIA

Durante os três dias de programação, os estudantes participaram de dinâmicas educativas, apresentações com personagens temáticos, brincadeiras e orientações voltadas à prevenção de sinistros de trânsito. Entre os temas abordados estiveram a travessia segura na faixa de pedestres, respeito à sinalização, uso correto dos equipamentos de segurança e atitudes responsáveis no dia a dia.

O diretor da Eptran, Talysson Bezerra, destacou que a ação integrou a campanha “Sua Vida Vale Mais”, que tem como tema “No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas”. “A proposta é fortalecer a cultura de respeito, empatia e responsabilidade no trânsito, ampliando o alcance das ações educativas para comunidades urbanas e rurais de Rondônia.”

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, enfatizou que garantir que a educação para o trânsito chegue a todos os públicos e localidades é fundamental. “Quando trabalhamos a conscientização desde a infância, contribuímos para formar futuras gerações mais responsáveis e comprometidas com a preservação da vida.”

As atividades foram realizadas em parceria com as redes municipal e estadual de ensino do distrito de Rio Pardo. A programação contemplou a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Rio Pardo e suas extensões Minas Nova e Marco Azul, fortalecendo a integração entre instituições na promoção da educação e da segurança viária.