Aplicativo já recebeu quase 200 pedidos de melhorias no trânsito de Porto Velho

Por João Paulo Prudêncio

Publicada em 06/11/2026 às 11h33

Os moradores de Porto Velho contam com uma ferramenta digital para solicitar melhorias na sinalização de ruas, avenidas e cruzamentos da capital. Por meio do Sinaliza+ PVH, a Prefeitura permite que a população encaminhe demandas diretamente à equipe de engenharia de trânsito do município, contribuindo para a identificação de locais que necessitam de intervenções.

Integrada ao aplicativo PVH+, a ferramenta facilita a comunicação entre os cidadãos e a Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade (Semtran), permitindo o registro de solicitações relacionadas à sinalização viária.

Pintura e instalação de lombadas, implantação de faixas elevadas para travessia de pedestres, semáforos, revitalização de marcas viárias e instalação ou substituição de placas de trânsito estão entre os serviços que podem ser solicitados.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância da participação da população na identificação dos locais que necessitam de melhorias. Além da sinalização, algumas vias também podem receber intervenções complementares de infraestrutura, conforme as necessidades identificadas pelos setores responsáveis.

Prefeito Léo Moraes destaca a participação dos moradores nas melhorias da sinalização de trânsito

“Ações como essa colocam a comunidade como parceira direta no trabalho da Prefeitura. Por isso, é tão importante que cada cidadão dê sua parcela de contribuição, apontando onde o trânsito de nossa cidade pode melhorar. Com isso, levamos Porto Velho para outro nível de gestão”, disse o prefeito.

A participação dos moradores ajuda a identificar situações que podem passar despercebidas no acompanhamento cotidiano das vias, como placas danificadas, sinalização desgastada e pontos onde a circulação apresenta dificuldades. Os registros permitem que a equipe técnica conheça as demandas e avalie as intervenções necessárias.

De acordo com o secretário municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade, Iremar Torres Lima, desde o início dos atendimentos pelo Sinaliza+ PVH, a população encaminhou 198 solicitações de sinalização, das quais 182 estão em andamento.

“Por meio dessa ferramenta, a sociedade tem um canal direto com o departamento de engenharia da Semtran. Vale destacar que todas as solicitações passam por uma análise para verificar a viabilidade ou não do serviço desejado pelo cidadão”, declarou Iremar.

Prefeitura já realizou melhorias na sinalização de mais de 146 quilômetros de vias em 2026

O registro pelo aplicativo não significa que a intervenção será executada automaticamente. Cada solicitação passa por avaliação técnica, que considera as características do local e a necessidade do serviço antes de sua possível inclusão no planejamento da secretaria.

Em 2026, a Prefeitura de Porto Velho já realizou serviços de sinalização em mais de 146 quilômetros de ruas e avenidas, com aproximadamente 17 mil metros quadrados de pintura e a instalação de 630 novas placas.

COMO SOLICITAR MELHORIAS

Para encaminhar uma solicitação, o cidadão deve baixar gratuitamente o aplicativo PVH+, disponível para celulares Android e iOS, acessar a área de serviços da Semtran e selecionar a opção Sinaliza+ PVH.

Na plataforma, é possível registrar situações como semáforos com defeito, placas danificadas ou ausentes, faixas de pedestres apagadas e lombadas que precisam de pintura.

Em seguida, basta informar o endereço ou marcar a localização no mapa do aplicativo e enviar o registro. A equipe técnica receberá a solicitação para análise e avaliação da necessidade de incluir o local no cronograma de serviços.

Os moradores também podem acessar o Sinaliza+ PVH pelo portal de serviços da Prefeitura, para conhecer a ferramenta e obter informações sobre o encaminhamento das demandas.