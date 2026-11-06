Marcos Rogério recebe diagnósticos do TCE-RO sobre educação, saúde e desenvolvimento sustentável em Rondônia

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 06/11/2026 às 11h52

A situação da educação, da saúde materno-infantil e do desenvolvimento sustentável regional de Rondônia foi apresentada ao governador eleito Marcos Rogério durante reunião realizada nesta quinta-feira (5), no Tribunal de Contas do Estado (TCE-RO). Diagnósticos técnicos e oportunidades de aperfeiçoamento das políticas públicas integraram a agenda, que reuniu representantes da Corte de Contas e da futura administração estadual.

O encontro também permitiu a discussão de medidas voltadas à melhoria dos serviços públicos e à utilização de informações técnicas no planejamento das ações governamentais. Entre as prioridades abordadas esteve a atenção à primeira infância, considerada uma das áreas estratégicas na apresentação realizada pelos integrantes do Tribunal.

A reunião foi conduzida pelo presidente do TCE-RO, Wilber Coimbra, que colocou à disposição da futura gestão estadual os estudos, levantamentos e conhecimentos produzidos pela instituição em suas atividades de fiscalização e acompanhamento da administração pública.

“O Tribunal de Contas está à disposição para contribuir com informações qualificadas e diagnósticos que possam auxiliar a tomada de decisões, sempre preservando sua missão constitucional de fiscalização e controle”, afirmou Coimbra.

A disposição para colaborar com o próximo governo foi apresentada dentro dos limites das atribuições constitucionais do órgão, responsável pelas atividades de fiscalização e controle. O suporte técnico oferecido inclui orientações e informações destinadas a subsidiar decisões administrativas.

Marcos Rogério, por sua vez, agradeceu a recepção e destacou a relevância da cooperação institucional para o enfrentamento dos desafios estaduais. Na avaliação do governador eleito, o conhecimento técnico acumulado pelo Tribunal pode contribuir para o aprimoramento da gestão e para a obtenção de resultados mais efetivos nas políticas destinadas à população.

Também foi registrado pelo futuro chefe do Executivo o reconhecimento ao ambiente de colaboração proporcionado pelos membros e servidores da Corte de Contas.

Além de Wilber Coimbra, participaram da reunião os conselheiros Paulo Curi Neto, responsável pela relatoria temática da Educação, e Francisco Carvalho, relator da área de Desenvolvimento Sustentável Regional. A agenda contou ainda com José Euler Potyguara Pereira de Mello, presidente da Escola Superior de Contas (ESCon), unidade do TCE-RO dedicada à formação e à capacitação de gestores e servidores públicos.

O Ministério Público de Contas de Rondônia (MPC-RO) esteve representado pelo subprocurador-geral Adilson Moreira de Medeiros.

A aproximação institucional entre Marcos Rogério e o Tribunal de Contas teve início em outubro, quando o governador eleito realizou sua primeira visita à instituição após as eleições. A reunião desta quinta-feira representou a continuidade das conversas sobre planejamento administrativo, governança e utilização de diagnósticos técnicos na formulação de políticas públicas para Rondônia.