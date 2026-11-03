Assembleia Legislativa de Rondônia aprova mais de meio milhão para pagamento de benefícios a servidores do Sine estadual

Por Ivanete Damasceno

Publicada em 03/11/2026 às 16h23

A medida busca assegurar a cobertura orçamentária dos benefícios devidos aos servidores (Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO)

Os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei 1.525/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar, por anulação, no valor de até R$ 523.763,28, em favor da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas). A matéria foi ao Plenário na última semana, durante sessão ordinária;

A proposta tem como objetivo garantir recursos orçamentários para o pagamento de benefícios aos servidores vinculados ao Sistema Nacional de Emprego (Sine), após mudanças na estrutura administrativa do governo estadual.

Conforme a justificativa encaminhada pelo Executivo, a Lei Complementar 1.337, de 7 de maio de 2026, transferiu para a Seas a Coordenadoria do Trabalho, Emprego e Renda (Coter) e as atividades relacionadas ao Sine. Com a mudança, a secretaria passou a responder também pelas despesas com os servidores incorporados à estrutura.

Embora a reorganização tenha previsto recursos para a folha de pagamento desses profissionais, os valores destinados aos auxílios funcionais não foram integralmente contemplados no orçamento, tornando necessária a suplementação.

Do total aprovado, R$ 433.113,28 serão destinados ao auxílio-alimentação, R$ 51,8 mil ao auxílio-transporte e R$ 38.850,00 ao auxílio-saúde.

Os recursos serão remanejados de uma dotação orçamentária da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), originalmente prevista para despesas com pessoal ativo e encargos sociais. A operação não representa a criação de uma nova receita, mas a redistribuição de valores já previstos no orçamento estadual.

A medida busca assegurar a cobertura orçamentária dos benefícios devidos aos servidores, contribuindo para a continuidade das atividades administrativas relacionadas aos serviços de emprego e atendimento ao trabalhador em Rondônia.

Na votação da proposta, apenas um deputado registrou voto contrário. Aprovada, o PL seguiu para sanção do governo.

As sessões da Assembleia Legislativa acontecem às terças-feiras, às 15h e às quartas-feiras, às 9h. A população pode acompanhar presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube. Mais informações sobre os projetos e as votações estão disponíveis no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (Sapl) e no site oficial da Alero.

Foto: Thyago Lorentz