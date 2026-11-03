Orçamento 2027 poderia ter técnicos do futuro governo, peça orçamentária nas comissões da Ale-RO, não à privatização da Caerd

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 03/11/2026 às 14h00

Orçamento – A comissão de Finanças, Economia, Tributação, Orçamento e Organização da Assembleia Legislativa (Ale), presidida pelo deputado Ezequiel Neiva (PL-Cerejeiras), analisa o Orçamento do Estado de Rondônia para 2027 estimado em R$ 20,44 bilhões. Em relação ao deste ano, o de 2027 está 9,62% superior. A partir de janeiro, Rondônia terá um novo governador, o senador Marcos Rogério (PL), eleito em primeiro turno nas eleições gerais de 4 de outubro. Assim como há um grupo de pessoas ligadas a Marcos Rogério tratando da transição de governo, tendo como presidente da comissão o deputado federal Lúcio Mosquini, o mais bem votado do Estado e o terceiro no Brasil (158.421 votos), seria importante que o Orçamento 2027 seja discutido com técnicos e políticos do futuro Governo.

Orçamento II – A maioria de os deputados estaduais conseguiu se reeleger. Dos 21 que concorreram à reeleição, 15 foram vitoriosos e terão mais um mandato a partir de 1º de fevereiro, quando será empossado os deputados da futura Legislatura e eleita a nova Mesa Diretora, hoje presidida por Alex Redano (Republicanos-Ariquemes), reeleito. Assim como está havendo ampla negociação para escolha do futuro presidente e os membros da nova Mesa Diretora, seria de bom senso, que o deputado Ezequiel Neiva convocasse técnicos e membros de a futura equipe administrativa participarem das discussões, pois serão eles, junto com o governador-eleito Marcos Rogério, que terão a responsabilidade de administrar Rondônia nos próximos 4 anos. Fica a sugestão.

Caerd – O Governo do Estado há tempos vem trabalhando a privatização da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia-Caerd. A decisão é polêmica, porque demonstra a incompetência de o Estado em administrar uma empresa que tem a matéria-prima (água), de graça, que é distribuída –e cobrada– para a maioria da população urbana e não tem condições de oferecer um serviço de qualidade. Por isso está sendo privatizada. A rondoniense Elielza Ramos Freire, a conhecida Bailarina da Praça está empenhada em uma campanha, de início junto aos deputados estaduais, e posteriormente aos vereadores, para impedir a privatização, que sejam realizadas audiências públicas, que o povo seja ouvido. É lamentável que os administradores públicos, que são eleitos para justamente administrar, se demonstram incompetentes e privatizam uma empresa como a Caerd, por absoluta falta de competência e prática de corrupção, inclusive com denúncias formuladas ao longo dos anos, mas sem medidas punitivas. É o fim da rosca...

Vilhena – Os Distritos de Nova Conquista, Perobal e Baixadão estão carentes de mais uma ambulância para atender a comunidade, hoje com cerca de 3 mil pessoas, na área de saúde pública. O vereador de Vilhena, Deiveson Gela (Podemos), popularmente conhecido como “Gela Guela”, esteve esta semana no gabinete do deputado Jean Mendonça (PL-Vilhena), solicitando apoio, pois o Orçamento do Estado para o próximo ano está sendo analisado nas comissões da Assembleia Legislativa (Ale). Como já não existem verbas orçamentárias e nem emendas parlamentares para este ano, Gela Guela pretende que a ambulância esteja incluída nas prioridades de o Governo do Estado para o próximo ano. A Chefe de Gabinete do deputado Jean Mendonça, Irma Fogaça recebeu cópia do ofício entregue pelo vereador, que foi encaminhado ao sistema de saúde do Estado, que a partir de janeiro terá o senador Marcos Rogério, presidente regional do PL, como governador.

BR 364 – O final de semana prolongado com o Ponto Facultativo de sexta-feira (30) adiado do dia 28 (Dia do Servidor Público), ampliou de forma significativa o movimento na BR 364, no trecho conhecido como “Corredor da Morte”, com cerca de 700 km entre Porto Velho a Vilhena, devido aos inúmeros acidentes, quase sempre com vítimas fatais. Quem esteve circulando pelo trecho elogiou a pista de rolamento, que está em boas condições, principalmente de Porto Velho a Ji-Paraná, com cerca de 380km, mas criticaram os inúmeros pare-siga em várias partes da rodovia, que poderia ser evitado no período de sábado a segunda-feira, devido a circulação de número elevado de veículos. Os longos períodos de paralisação dificultaram o tráfego. Muitas críticas para o trecho de Ji-Paraná e Pimenta Bueno (cerca de 150km), que está com o piso malconservado e favorecendo a acidentes.

Respigo

Desde o segundo turno das eleições gerais, realizadas no dia 25, que a Assembleia Legislativa (Ale), retomou às sessões ordinárias às terças-feiras (15h) e quartas-feiras (9h). Hoje (3) os deputados se reúnem em sessão ordinária à tarde +++ Durante as eleições (primeiro e segundo turnos) as sessões ordinárias ficaram limitas somente às terças-feiras. Os parlamentares tiveram mais tempo para busca a reeleição e apoiar seus candidatos a cargos majoritários +++ A movimentação de deputados na Casa de Leis, hoje pela manhã, era baixa. Provavelmente devido ao feriado de Finados, de segunda-feira (2), quando os deputados do interior, principalmente, aproveitaram o período para visitar as bases e fortalecer o relacionamento político +++ As negociações nos bastidores sobre a futura Mesa Diretora continuam em ritmo acelerado junto as lideranças. A cerimônia de posse de os deputados da futura legislatura será no dia 1º de fevereiro. Em seguida será eleita a futura Mesa Diretora, que tem vários nomes sendo comentados para presidi-la, mas ninguém formalizou, ainda, a candidatura +++ Dois jogos do Brasileirão, hoje (3), que envolve a parte de baixo do campeonato. Chapecoense e Mirassol jogam às 18h30 +++ O time catarinense está praticamente rebaixado. Às 20h30 o Internacional, na Zona de Rebaixamento recebe o Coritiba, que está em 11º lugar com 42 pontos. O Inter é o 18º com 35 pontos e o segundo na zona de rebaixamento.