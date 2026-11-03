COMDICRA realiza 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no próximo dia 10

Por Assessoria

Publicada em 03/11/2026 às 14h37

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pimenta Bueno (COMDICRA) realiza, no dia 10 de novembro de 2026, a 13ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O evento será realizado no Centro Cultural Antônio Augusto Neves, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Com o tema “Fortalecendo o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente e a Democracia Participativa”, a conferência será um espaço de participação social, diálogo interinstitucional e construção de propostas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas para crianças e adolescentes.

A programação busca reunir diferentes setores da sociedade para discutir os direitos da infância e da adolescência, compartilhar experiências e contribuir com propostas que fortaleçam o Sistema de Garantia de Direitos.

A participação da comunidade é importante para ampliar o diálogo e fortalecer as ações de proteção e promoção dos direitos de crianças e adolescentes no município.

A iniciativa é promovida pelo COMDICRA, com apoio da Prefeitura de Pimenta Bueno e da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAST).