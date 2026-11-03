Rússia lança ataque com centenas de drones e mísseis contra rede elétrica da Ucrânia às vésperas de negociações de paz

Por G1

Publicada em 03/11/2026 às 15h34

A Rússia lançou uma série de ataques contra a infraestrutura energética da Ucrânia nesta terça-feira (3), com dezenas de mísseis e centenas de drones.

Segundo a Reuters, os bombardeios atingiram usinas e subestações elétricas e deixaram diversas regiões do país sem energia, a uma semana da retomada das negociações de paz mediadas pelos Estados Unidos.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que pelo menos 33 pessoas morreram na segunda-feira (2), quando a Rússia bombardeou duas vezes uma escola que atualmente funciona como centro de distribuição de ajuda humanitária.

O prédio fica na vila de Komyshuvakha, perto da linha de frente na região de Zaporizhzhia. Segundo Zelensky, cerca de 50 pessoas ainda poderiam estar soterradas nos escombros.

Os ataques aconteceram menos de dois dias depois do fim de uma breve trégua humanitária na cidade de Oleshky, controlada pela Rússia. O acordo havia sido negociado com a ajuda da primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.

A nova ofensiva aumenta as incertezas sobre as negociações que os Estados Unidos marcaram para os dias 10 e 11 de novembro, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Em uma entrevista coletiva em Berlim, ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz, Zelensky afirmou que os bombardeios demonstram que Moscou está mais interessada em matar pessoas do que em aproveitar a trégua humanitária para avançar nas negociações.

O governo russo, por sua vez, afirmou que suas forças atacaram unidades militares ucranianas em áreas próximas a Komyshuvakha e a outros dois povoados da região de Zaporizhzhia.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira, Moscou disse que até 25 militares ucranianos morreram na operação.

Também afirmou ter destruído 15 veículos e uma estação de guerra eletrônica, equipamento usado para interferir em sistemas de comunicação e de orientação do inimigo.

Autoridades russas também acusaram a Ucrânia de provocar um incêndio durante a madrugada em uma grande refinaria de petróleo na cidade de Yaroslavl, na Rússia.