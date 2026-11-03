Feira Mulher do Norte reúne empreendedoras em edição especial no Porto Velho Shopping

Por Letícia Regis

Publicada em 03/11/2026 às 16h22

O empreendedorismo feminino é uma importante ferramenta de transformação social, capaz de abrir caminhos, fortalecer a autonomia financeira e criar novas oportunidades. Com esse propósito, a 33ª edição da Feira Mulher do Norte será realizada no dia 6 de novembro, no Porto Velho Shopping, reunindo mulheres empreendedoras em uma programação especial em alusão ao Mês da Consciência Negra.

A iniciativa busca valorizar o trabalho de mulheres que encontram no empreendedorismo uma forma de conquistar independência financeira e desenvolver seus negócios. A feira também oferece um espaço para a divulgação e comercialização dos produtos e serviços das participantes, incentivando o consumo e fortalecendo a economia local.

Nesta edição, a programação ganha um significado especial ao destacar a valorização da cultura e da identidade negra, reconhecendo as histórias, os talentos e a contribuição das mulheres para o desenvolvimento econômico e social.

O prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, ressaltou a importância de iniciativas que incentivam o empreendedorismo feminino e ampliam as oportunidades de geração de renda.

Evento acontece sexta-feira (6), das 10h às 22h, no Porto Velho Shopping, com exposição de produtos e serviços de empreendedoras locais

“Valorizar o empreendedorismo feminino é acreditar na capacidade das mulheres de transformar suas próprias histórias. A Feira Mulher do Norte é uma oportunidade para que elas apresentem seu trabalho, conquistem novos clientes e ampliem sua renda. Quando apoiamos essas iniciativas, fortalecemos as famílias, movimentamos a economia e contribuímos para uma cidade com mais oportunidades para todos”.

Além da comercialização, a feira proporciona às participantes a oportunidade de apresentar seus negócios a novos públicos, estabelecer contatos e ampliar a visibilidade de seus produtos e serviços.

Para Lena Assis, coordenadora das mulheres, a feira representa mais do que um espaço de comercialização: é uma oportunidade para que as empreendedoras compartilhem experiências e fortaleçam suas atividades.

“A Feira Mulher do Norte é um espaço de valorização, troca de experiências e oportunidades. Cada mulher que participa traz consigo uma história de esforço, coragem e determinação. Nosso objetivo é fortalecer esse trabalho, incentivar a geração de renda e mostrar que, quando as mulheres têm oportunidades, elas conseguem ampliar seus horizontes e transformar suas vidas”.

Ao chegar à sua 33ª edição, a Feira Mulher do Norte mantém a proposta de incentivar o empreendedorismo feminino e fortalecer a participação das mulheres na economia local. A programação especial também amplia a visibilidade das iniciativas desenvolvidas pelas participantes durante o Mês da Consciência Negra.

O evento será realizado na sexta-feira (6), no Porto Velho Shopping, das 10h às 22h. Durante a programação, o público poderá conhecer os produtos e serviços oferecidos pelas empreendedoras e contribuir para o fortalecimento dos negócios locais.